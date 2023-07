Vicente Pizarro es uno de los jóvenes que logró consolidarse en el mediocampo de Colo Colo y no sólo eso, a sus 20 años ya es uno de los capitanes del Cacique. El volante habla poco y prefiere hacerlo en la cancha junto a los suyos en cada partido que le toca en el fútbol chileno.

El Vicho es observado desde el extranjero hace un tiempo por elencos de Bélgica, aunque nunca ha llegado nada concreto. Incluso, scoutings internacionales tuvieron la osadía de compararlo con Sergio Busquets.

El que está más contento con su rendimiento es Gustavo Quinteros. El técnico de los albos se derrite por el mediocampista y siempre lo aplaude a nivel público, ya que siente que es un jugador idóneo para desarrollar su idea.

“Fue uno de los mejores del partido. Él entrenó en el equipo titular estos días, no sabemos si iniciará o no. Para mí el Vicho si juega o no, para mí es titular, es uno de los jugadores que lo pones y él siempre juega bien o cumple”, dijo Quinteros.

Vicente Pizarro es la gran figura joven para Gustavo Quinteros en Colo Colo (Photosport)

Quinteros, además, explicó el por qué Pizarro no siempre es del arranque, pese a a sus exquisitas condiciones técnicas, que lo colocan como el barómetro de Colo Colo en varios partidos.

“En ese tema de elección o características de juego depende de muchas cosas, depende del juego aéreo, de la marca, cuando hay jugadores en condición parecidas, uno a veces prioriza al de mejor juego aéreo u otras cosas”, agregó el DT albo.

Quinteros sin duda delira con el hijo del Kaiser Pizarro y es claro: “Él es un chico joven que ha jugado un montón de partidos y que tiene un futuro enorme, en ese sentido estamos muy contentos con el Vicho”, terminó.