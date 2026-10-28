El volante del Cacique abordó el bajón futbolístico que tiene a Colo Colo hace cuatro fechas sin saber de triunfos y con la U al acecho.

Colo Colo atraviesa un momento complicado en la recta final de la Liga de Primera. A cinco fechas del final, el Cacique nuevamente vio recortada su distancia sobre Universidad de Chile, y tras cuatro partidos sin ganar, en Macul se encendieron las alarmas luego del amargo empate 1-1 frente a Palestino.

En conferencia de prensa, Víctor Felipe Méndez analizó el irregular presente de los albos y reconoció que han perdido parte del rendimiento que los llevó a estar 16 puntos sobre U. de Chile y U. Católica.

“Venimos de cuatro partidos donde no pudimos ganar. Contra Coquimbo jugamos uno de nuestros peores partidos del año. Y contra Palestino perdimos un poco el balón, algo que no nos había pasado en partidos anteriores. Hemos dejado de hacer lo que veníamos haciendo. Creo que por ahí pasa el bajón”, admitió el mediocampista.

Víctor Felipe Méndez confía en el título de Colo Colo

Pese a la pérdida de puntos, el volante aseguró que el futuro del campeonato sigue dependiendo exclusivamente del Cacique. Con cinco jornadas por disputar, el equipo de Fernando Ortiz irá por todo en la recta final.

“La opción de salir campeón depende de nosotros. Eso es lo lindo que tenemos en este momento, que depende exclusivamente de nosotros. Sabemos que quedan cinco partidos y tenemos que ganar; es nuestra obligación”, afirmó.

Publicidad

El próximo desafío será este viernes ante Universidad de Concepción, un encuentro clave para que Colo Colo vuelva a sumar de a tres y evite que Universidad de Chile continúe recortando distancias. “Sabemos que todavía queda campeonato. El viernes tenemos que estar preparados para enfrentar a la U. de Concepción y sacar el partido adelante. Tenemos que ganar”, sostuvo Méndez.

Finalmente, el mediocampista apuntó a las interrupciones del calendario como uno de los factores que pueden afectar el rendimiento de los equipos. “Para nosotros sería ideal que el calendario esté mejor planificado y que no haya tantos parones. Nosotros siempre nos preparamos para jugar y lo ideal es que sea seguido, porque uno pierde ritmo con los parones; eso no beneficia a nadie”, concluyó.