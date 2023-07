Dentro de lo que fue la abultada victoria de Colo Colo ante Unión La Calera por 6-1 en Copa Chile, uno de los momentos que se robó todas las miradas fue la polémica del inicio del partido con el gol que no fue cobrado por los jueces a los ‘Cementeros’.

Ante esta situación, el delantero paraguayo de Colo Colo, Darío Lezcano confesó en Radio ADN un anecdótico momento que se vivió en el camarín de los ‘Albos’ sobre lo que fue esta polémica, en la que sacó risas.

“Sii (lo hablamos), lo comentamos, justo después de eso nosotros hicimos el gol. El ‘Tuto’ De Paul dijo entró tres veces”, partía señalando entre risas Lezcano.

Finalmente, el paraguayo agradeció que para estos encuentros no haya VAR “por suerte no hay VAR. (La jugada) Pasó muy rápido, eso decíamos nosotros, la línea no alcanzó a llegar, fue todo muy rápido”.

VIDEO: REVISA LA CONFESIÓN DE DARÍO LEZCANO QUE SACÓ RISAS