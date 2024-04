La teleserie entre Gustavo Quinteros y Darío Lezcano suma un nuevo episodio. Luego de que el atacante tratara de mala persona al DT luego de que ambos salieran de Colo Colo, el entrenador respondió. Aseguró que nadie cree la versión del futbolista y le envió un potente recado sobre su actual momento.

Así lo manifestó el actual estratega de Vélez en conversación con TNT Sports. El campeón con los albos recordó su episodio con el atacante, que lo menospreció tras finiquitar su estadía en el club. En esta ocasión, Gustavo Quinteros no escatimó en responderle duramente al atacante de 33 años.

“Me da risa. En todos los lugares donde estuve puedo volver. Lo puedo hacer porque profesionalmente me fue bien y como persona mejor. La honestidad y el profesionalismo es lo más importante que tengo yo”, comenzó indicando.

“Los jugadores a alguien tienen que echarle la culpa por no jugar. Hay futbolistas que se la bancan y se van sin decir nada. Hay otros que inventan cualquier cosa. Este jugador que habló (Darío Lezcano) no juega ni en un equipo chico de Paraguay”, agregó.

Darío Lezcano recibió duras críticas del ex DT de Colo Colo. (Foto: Photosport)

Reveló problema de Darío Lezcano en Colo Colo

Finalmente, el DT argentino de 59 años aseguró que el paraguayo arribó con una complejidad física a Colo Colo y que por ello no fue habitual en la estelaridad. Ante ello, aludió a que ello fue el principal motivo de la irrupción de Damián Pizarro en el Cacique.

“Cuando vino tenía un problema que no lo dejaba jugar, por eso jugaba Damián . No me afecta para nada, viene de gente que no le cree nadie”, cerró el actual estratega de Vélez Sarsfield.

Dónde juega Darío Lezcano

Luego de su salida de los albos, Darío Lezcano emigró al Tacuary de Paraguay. En la actual temporada ha jugado siete partidos (dos como titular) y no ha convertido goles.