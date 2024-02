La etapa de Darío Lezcano en Colo Colo llegó a su fin el pasado viernes 16 de febrero, aunque tiene contrato vigente con el Cacique hasta diciembre. Pero lo cierto es que al Estadio Monumental ya no volverá, luego de ser cedido por toda la temporada al Tacuary.

El delantero paraguayo volvió a su país luego de 16 años y retorna al equipo de Primera División que le abrió las puertas luego de un complejo momento en el cuadro popular, donde terminó siendo cortado por dos técnicos de forma consecutiva.

Cabe recordar que el Motochorro llegó a Macul a inicios de 2023 desde el FC Juárez de México, pero en su primera temporada solo disputó 13 partidos y anotó cuatro goles.

Mientras que en la pretemporada de este 2024, bajo las órdenes de Jorge Almirón, solo participó en 45 minutos en la Serie Río de la Plata.

Lo cierto es que la relación de Lezcano con Colo Colo quedó tensa desde el año pasado, cuando tuvo varios problemas con el entrenador Gustavo Quinteros, quien hoy dirige a Vélez Sarsfield. El guaraní acusa que el santafesino nunca le dio la oportunidad, inventaba que estaba lesionado y que tampoco lo dejó partir a préstamo al Emelec en agosto, cuando se lo pidió.

Gustavo Quinteros dejó de ser el director técnico de Colo Colo en diciembre de 2023, por decisión del directorio de Blanco y Negro. (Foto: Guillermo Salazar)

Las graves acusaciones de Darío Lezcano contra Gustavo Quinteros

Sobre todo aquello entregó más detalles este miércoles, en entrevista con el programa Fútbol a lo Grande de Radio Monumental de Paraguay, donde realizó graves acusaciones.

“Todos le tenían miedo al técnico Gustavo Quinteros. Amenazaba a los jugadores de que si hablaban no iban a jugar. Para mí es de doble cara eso, yo voy directo”, comenzó disparando.

“Le dije al profe Quinteros que me deje ir a Emelec y no me dejaron ir. El técnico Quinteros es doble cara, él habló mal de mí en Emelec. Dijo que soy un jugador viejo y dio esa referencia de mí“, agregó.

Darío Lezcano junto a su representante al momento de firmar contrato con Tacuary.

El arrepentimiento por haber llegado a Colo Colo

Luego, confesó que se arrepiente de haber fichado por los albos: “En México venia haciendo goles y me arrepiento de ir a Colo Colo. Me arrepiento de lo que dije de no venir más a la selección en su momento y me arrepiento de venir a Colo Colo“.

Finalmente, entregó detalles de cómo se gestó su salida de Pedrero. “Me decidí a venir acá, no me quería quedar parado y quería volver a Paraguay. Hablé con Regis Marques (representante) y Colo Colo, cerramos todo en 10 minutos“, concluyó.