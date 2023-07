Unión La Calera sufrió una dolorosa caída ante Colo Colo por 6-1 en el día de ayer, compromiso que podría haber tenido otra historia si en la primera jugada del partido validaban un gol que fue claro para el conjunto de la Región de Valparaíso.

De ahí en más, el cuadro calerano se fue a pique e, incluso, cuando finalizaba la primera mitad Lucas Passerini vio la tarjeta roja por una agresión que cometió hacia el capitán de Colo Colo, Esteban Pavez.

Lucas Passerini vio la roja por agresion a Esteban Pavez. | Foto: Photosport

“Fue una reacción mía, pero siento el topetazo. Hago foul con Saldivia, siento el topetazo de Esteban y cuando giro lo tenía cerca, le pegué un cabezazo y merecía expulsión, pero también la reacción de él hubiese sido para un poco más”, dijo en conversación con el diario AS.

Passerini les carga la mano a los árbitros: “Estábamos jugando contra Colo Colo, en su cancha. Influye jugar contra estos equipos grandes, los árbitros no sé si vienen condicionados o no, la primera pelota entra 30 centímetros. No digo que hubiésemos ganado, pero las situaciones o el partido se hubiese dado de otra manera”.

En el cierre, pide no solo hacer una autocrítica a nivel de equipo, sino que los árbitros también deben hacerla por los errores de ayer: “Hay que hacer la autocrítica, no hicimos un buen partido y la parte arbitral tiene que hacer autocrítica porque te condicionan”, cerró.