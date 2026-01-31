Este sábado se enfrentan Deportes Limache y Colo Colo por el segundo partido de la fecha inaugural de la Liga de Primera 2026, donde al término del primer tiempo el equipo de la Quinta Región está dando un batacazo.

Esto porque los Tomateros siguen siendo la bestia negra del Cacique, tal como ocurrió la temporada 2025.

En esta ocasión, el elenco que dirige Víctor Rivero golea por 3-0 a los albos luego de 45 minutos, donde todos los goles llegaron en la primera media hora del compromiso.

La apertura de la cuenta llegó a los 7 minutos con la conquista del refuerzo Jean Meneses, tras una mala salida de la defensa visitante. ‘Takeshi’ repitió a los 14′ para concretar su doblete en este duelo, con una gran asistencia de Daniel ‘Popín’ Castro.

Mientras que a los 27′ se intercambiaron los roles, ya que Meneses asistió a Castro para poner el tercer tanto en el marcador. Aunque la jugada primero tuvo que pasar por la revisión del VAR para descartar un fuera de juego.

