Tras la obtención del título de la Copa Chile y la finalización de una nueva temporada del fútbol chileno, los dirigentes de Colo Colo ya comienzan a pensar en lo que será la temporada 2024.

Varios son los nombres que aparecen como posibles refuerzos para afrontar el Campeonato Nacional, la Copa Libertadores y la Copa Chile, pero hay uno que llama mucho la atención de los hinchas colocolinos: el delantero Cristián Tarragona.

El puesto de atacante sería una de las prioridades para el próximo año, pues el ariete paraguayo Darío Lezcano no terminó de convencer del todo, por lo que el actual futbolista de Gimnasia y Esgrima de La Plata podría ser una carta viable.

¿A CRISTIÁN TARRAGONA LE GUSTARÍA VENIR A COLO COLO?

En medio de los rumores que lo acercan al cuadro de Pedrero, el oriundo de Santa Fe rompió el silencio en una entrevista con El Deportivo y se refirió a la posibilidad de llegar al Eterno Campeón.

“He visto que mi nombre ha aparecido en medios de Chile. Bueno, yo lo dije hace un par de años cuando yo estaba en Vélez Sarsfield. Ahí tuve contacto con la gente de Colo Colo, pero ahora no ha habido algo oficial”, comenzó diciendo.

Bajo la misma línea, el centrodelantero trasandino remarcó que “¿A quién no le gustaría jugar en un club como Colo Colo? Es una opción que me interesa mucho. Es un equipo importante de Sudamérica y de Chile, pero repito que hasta ahora no ha vuelto a existir ese llamado”.

“Este 31 de diciembre se termina mi contrato con Gimnasia y Esgrima de La Plata. He tenido algunos llamados de equipos argentinos y extranjeros, pero aún no tomo una decisión sobre mi futuro. Mi idea es salir a jugar fuera de mi país”, complementó.

Por último, Tarragona indicó que “una vez que tengamos todas las propuestas veremos cuál es la mejor opción, tanto deportiva como económicamente. Si Colo Colo tiene alguna intención de contar conmigo, ojalá se concrete”

LOS NÚMEROS DE CRISTIAN TARRAGONA EN GIMNASIA Y ESGRIMA DE LA PLATA

Cristián Tarragona alcanzó a disputar 40 encuentros en el año con la camiseta de Gimnasia y Esgrima de La Plata, con la cual pudo anotar nueve goles y dar tan sólo una asistencia