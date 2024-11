El histórico relator no dudó del fallo, aunque si cuestionó las normas del ente rector del fútbol chileno

Vladimiro Mimica da su veredicto sobre el caso escritorio: "Si el tribunal no tuvo las..."

Esta mañana, se dio a conocer el veredicto del Tribunal de Disciplina de la ANFP tras el polémico caso que remeció el cierre del Campeonato Nacional 2024. Finalmente, Colo Colo se impuso a Universidad de Chile en este verdadero “Superclásico de Escritorio”, y así el campeón del fútbol chileno se definirá en cancha.

Todo el mundo del fútbol nacional permaneció atento durante semanas a esta grave acusación. Días previos a la sanción, se fueron dando a conocer algunas pruebas filtradas, aunque dejaron dudas respecto primero de su origen, y de también si eran válidas para argumentar una acusación de desacato contra el DT albo, Jorge Almirón.

Finalmente y con todas las pruebas en la mesa, el Tribunal falló a favor del “Cacique” tal como se preveía tras los registros audiovisuales filtrados días atrás por The Clinic y La Tercera.

Ante esto, BOLAVIP dialogó con el icónico relator del fútbol chileno, Vladimiro Mimica, quien estuvo de acuerdo en la resolución que se tomó en las oficinas del Tribunal: “Bueno, yo honestamente pienso que sí. Si el tribunal no tuvo las pruebas suficientes, sancionó de acuerdo a lo que tuvo al frente”.

Vladimiro Mimica cuestiona las normas de la ANFP

Como muchos pensaron tras las pruebas filtradas, no había mucho más antecedente que aportar. Ahora bien, con esos datos, Vladimiro se basó para dar sus argumentos : “Lo que tenía al frente no daba, definitivamente no daba, para la sanción que era quitarle los tres puntos”.

Vladimiro Mimica le para los carros a la ANFP por sus confusas normas

De igual forma, le dio un pequeño tirón de orejas a la hoy tan cuestionada ANFP: “Ahora, yo honestamente creo que esta es una gran posibilidad para revisar el articulado de las disposiciones con las que se castigan”.

Finalmente, dijo: “Se debe impedir de que el futbolista técnico castigado llegue al estadio. Yo creo que esa debe ser la sanción”.