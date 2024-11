Universidad de Chile apeló a la decisión de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, que determinó no restar puntos a Colo Colo. El cuadro universitario buscaba comprobar “desacato” de Jorge Almirón y establecer que el DT dio instrucciones en el encuentro de los Albos ante Huachipato.

Los Azules además de apelar, presentaron una orden de no innovar y que no se realicen los partidos de la definición del Campeonato Nacional 2024 que se jugarán este domingo 10 de noviembre a las 16:00. O bien, que no se realice una ceremonia de premiación.

Esta situación de la orden de no innovar empieza a preocupar en Colo Colo. Además, según reporta La Tercera, en el Cacique también existe una alerta por la “composición de la Segunda Sala”. Aquello tiene que ver con un integrante que es hincha de Universidad de Chile.

Se trata de Ernesto Vásquez Barriga, quien preside la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina. El abogado escribió el libro “Relatos Azules” junto a Roberto Rabi.

Ernesto Vásquez (derecha de la foto) es hincha de Universidad de Chile. (Foto: La Cuarta)

De hecho, el matutino ya informó que la concesionaria Blanco y Negro que administra a Colo Colo ya presentaron un escrito formal para pedir que Ernesto Vásquez se inhabilite para votar.

Esto ya sucedió en la votación de la Primera Sala, cuando no votó Carlos Aravena, quien trabajó en el pasado en Azul Azul.

“Según el escrito de una hoja, en la concesionaria reconocen el fanatismo del presidente de la Segunda Sala no le permite ejercer su labor. Se detalla su fanatismo por los azules que, incluso, le llevaron a escribir un libro del equipo que entrena en La Cisterna. Sin embargo, más allá de asegurar que no dudan de su profesionalismo, por una mayor transparencia en la resolución solicitan que se abstenga del proceso”, reportaron en El Deportivo de La Tercera .

El fanatismo azul de integrante del Tribunal de Disciplina

En una entrevista con Las Últimas Noticias en 2013 reconoció su fanatismo por la U: “Soy popular, vengo de Cerro Navia; mi hermano nos contaba que era socio de la U y para mí era un sueño. Mi hermano era estudiante de ingeniería, socio de la U y yo podía ser igual que él”.

El también docente, se refirió a conversaciones con sus alumnos: “El fútbol es como el derecho. A mis alumnos les digo que la vida no es en blanco y negro, la vida tiene matices, ojalá que sean más azules”.

Por ahora, quedará esperar si Ernesto Vásquez Barriga se inhabilita para las sesiones de la Segunda Sala, que deberán revisar los nuevos alegatos de Universidad de Chile, que deberá sumar más pruebas para intentar establecer una falta de Colo Colo.

De momento, el cuadro azul no presentó pruebas contundentes para lograr acreditar una resta de puntos al Cacique.