Vladimiro Mimica analizó la derrota de Colo Colo por 1-0 ante Deportes Copiapóen el estadio Monumental por la jornada 15 del Campeonato Nacional 2024. El histórico relator de la campaña 1991 de los Albos aseguró que no se puede relacionar la irregularidad con el partido ante Cerro Porteño a mitad de semana por la Copa Libertadores, encuentro donde los dirigidos por Jorge Almirón consiguieron la clasificación a los octavos de final.

“La irregularidad no se puede responsabilizar o buscar una explicación en el gaste de los jugadores en Paraguay”, expresó el comunicador en conversación con BOLAVIP, que además destacó el buen partido que realizó el León de Atacama en la cancha David Arellano.

“Se jugó contra un equipo que lucha por no descender. El equipo de Ivo Basay jugó un muy buen partido. Planteó en lo táctico, en lo estratégico, porque no se echó atrás el equipo copiapino desde el comienzo del partido, lo fue a presionar, le salió a jugar el partido”, analizó don Vladimiro.

“Le sale ese gol de (Felipe) Reynero y Colo Colo no tuvo la jerarquía, la claridad, el poder de definición en los últimos metros de la cancha. Cundió la desesperación, se queda con 10 jugadores y se terminó jugando como en el barrio, al ollazo, a la que salga. Hoy Colo Colo en ningún momento superó a Copiapó y perdió un partido que le relega las expectativas de darle alcance al líder, Universidad de Chile”, añadió.

Vladimiro Mimica asegura que Colo Colo no está fuera de la discusión por el Campeonato Nacional 2024

Mimica no ve al Cacique fuera de la lucha por el título, sin embargo, menciona que el equipo de Almirón no tuvo una buena performance ante Copiapó: “Esto no significa decir Colo Colo ha resignado la posibilidad del título, queda largamente una rueda, pero el partido de hoy ha dejado un sabor muy amargo a la hinchada. Como expresión de fútbol, hoy Colo Colo careció de claridad, de expertise en la cancha, no hubo superioridad”.

El comunicador destacó los rendimientos en el León de Atacama: “El equipo copiapino aparte de pararse bien tuvo individualidades notables. Un trabajo muy certero y ordenado en defensa, (Jorge) Luna un gran jugador, y en una de las pocas posibilidades logró finiquitar Reynero anticipando a (Emiliano) Amor”.

Colo Colo cayó ante Deportes Copiapó en el Monumental (Foto: Photosport)

También valoró el videoarbitraje: “Para mí gusto estuvo bien el VAR ¡Qué bueno que exista el VAR! Porque no fue penal el que se le había concedido a Colo Colo en el momento que estaba volcado con 10 jugadores frente al arco de Leyton”.

Para cerrar su comentario, considera que el equipo de Ivo Basay se impone con justicia en el estadio Monumental: “Justa la victoria del equipo copiapino y Colo Colo lisa y llanamente, esta tarde al menos, no fue capaz”.