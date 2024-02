La caída de Colo Colo ante O’Higgins en Rancagua y la decisión de Jorge Almirón de parar una oncena absolutamente alternativa dejaron coletazos en el Cacique, toda vez que tanto el DT como algunos jugadores se llenaron de críticas tras el traspié rancagüino.

Uno de los apuntados por los hinchas albos fue Guillermo Paiva, delantero paraguayo quien hizo su estreno con la camiseta de Colo Colo y no se vio bien, posiblemente, por la poca sincronía y lo suplente que fue el equipo que paró el ex DT de Boca Juniors.

“Con el diario del lunes uno puede decir que se equivocó Almirón al realizar 11 modificaciones, pero estos jugadores en lo individual, juegan en la Primera División del fútbol chileno en cualquier equipo; desde el más competitivo al menos”, analizó Vladimiro Mimica para Bolavip Chile.

Paiva no conectó nunca con su equipo en Rancagua. | Foto: Photosport

Según el histórico relator, el equipo que paró Almirón “Es un equipo de primer nivel para el medio local y fue pobre, me costó mucho mirar el primer tiempo mientras se jugaba River vs Boca, parecía que era un partido de otro planeta. Esto ratifica la mediocridad del campeonato chileno, sin restarle méritos a O’Higgins”, dijo.

¿Devuelve la camiseta Guillermo Paiva? Mimica responde: “Yo creo que no, no podemos decir eso. Sería muy atrevido analizar de manera tan rotunda de Paiva cuando no recibió ninguna pelota con ventaja, no fue habilitado. Hay que esperar a Paiva, hay que verlo porque hoy entró con un equipo absolutamente plagado de suplentes”, remató.

Cabe recordar que solo dos de los titulares del Cacique ante Godoy Cruz dijeron presente el día de ayer en Rancagua y fue en el banco de suplentes: Alan Saldivia y Brayan Cortés estuvieron sentados, pero no ingresaron.

Colo Colo solo piensa en Godoy Cruz ahora

Los albos juegan este jueves 29 de febrero en el Estadio Monumental ante Godoy Cruz de Mendoza, compromiso válido por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores de América y cuyo arranque está pactado para las 21:30 PM de Chile continental.