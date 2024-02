Histórico formador en Colo Colo no salva a nadie en la caída ante O'Higgins y sentencia: "No estuvieron a la altura"

Colo Colo sufrió un duro revés en su visita al Estadio El Teniente de Rancagua, donde fue superado por la cuenta mínima ante O’Higgins en un compromiso donde Jorge Almirón paró un equipo absolutamente alternativo en comparación a lo que venía mostrando.

El Cacique pagó caro sus errores y se devuelve con las manos vacías de la ciudad histórica. Ahora, Almirón y compañía deberán centrar sus esfuerzos en el duelo ante Godoy Cruz por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores de América.

Colo Colo hizo un mal partido ante O’Higgins. | Foto: Photosport

El que no quiso salvar a nadie en la caída alba ante O’Higgins fue Hugo González, histórico ex jugador y formador en los albos, quien dialogó con Bolavip Chile: “Pasa también que obviamente no se anduvo bien, no estuvieron a la altura el equipo en relación a lo que venía demostrando Colo Colo”, dijo.

González no rescata a nadie en el desastre de Rancagua, diciendo que “Después resaltan las individualidades y algunos chicos no estuvieron bien, no anduvieron fino con el balón. O’Higgins se replegó y fue difícil entrar. No sé si fue nerviosismo o un mal día, pero no se jugó bien y fue todo el equipo, no uno o dos jugadores”.

En el cierre, tuvo palabras para el cometido de Lucas Cepeda y Guillermo Paiva, quienes poco pudieron aportar en un equipo que no se encontró nunca en la cancha: “Poco, no gravitaron en el partido lo que uno pretende y lamentablemente no se generaron situaciones, no estuvieron en un buen día”, remató.

Colo Colo pone su mente en Godoy Cruz

Este jueves 29 de febrero a las 21:30 PM de Chile continental, Colo Colo recibirá la visita de Godoy Cruz de Mendoza, compromiso válido por la vuelta de la Fase 2 de Copa Libertadores de América y en donde el Cacique ya teme que no le autorizarán un aforo abultado para el partido.