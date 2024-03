Voz autorizada de Colo Colo lamenta la nueva imprudencia de Maximiliano Falcón: "Se come un confite envenenado"

Ayer Colo Colo goleó por 4-1 a Everton de Viña del Mar por la sexta fecha del Campeonato Nacional. Un partido que tuvo tres expulsiones, dos para los Ruleteros y una en el Cacique: el defensa Maximiliano Falcón.

Si bien en el Estadio Monumental quedaron conforme con el triunfo y los tres puntos, hubo sensaciones extrañas con el rendimiento del equipo. Y también la nueva imprudencia protagomnizada por el zaguero uruguayo.

Sobre aquello se refirió el reconocido relator Vladimiro Mimica, quien en conversación con BOLAVIP entregó sus impresiones al respecto.

“Un partido extraño, con mucha fricción, un claro vencedor. Una expulsión que me dejó una tremenda duda. Más que duda, yo diría que fue un error referil haber expulsado al Nacho González, para dejar a Everton con un jugador menos muy temprano”, comenzó diciendo.

“De ahí para adelante el partido comenzó a desnaturalizarse, no estaban jugando once contra once. Cuando estaban en igualdad de condiciones, Colo Colo sin embargo era más, sin transformar al Nacho González en la figura del partido”, agregó.

La nueva expulsión de Maximiliano Falcón

Sobre la tarjeta roja directa que recibió Falcón a los 26 minutos por el cabezazo que le propinó al delantero Rodrigo Contreras de Everton, Mimica expresó:

“Posteriromente esa absurda expulsión de Falcón. Creo que es la quinta expulsión que experimenta Falcón en su trayectoria en canchas chilenas y perjudica al equipo. Sale de sus casillas muy rápidamente, se come un confite envenado del jugador evertoniano Contreras y eso deja a Colo Colo diezmado incuestionablemente y salido del libreto en un momento determinado”.

Momento en que Maximiliano Falcón de Colo Colo impactó a Rodrigo Contreras de Everton. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Las conclusiones que dejó el triunfo de Colo Colo

Luego, el experimentado comunicador siguió con el desenlace del partido, donde destacó a Erick Wiemberg y Carlos Palacios.

“Después el gol de Wiemberg y posterior gol logrado para definir prácticamente el partido por Palacios, que nunca dio una pelota por perdida, le permite a Colo Colo alcanzar una victoria tranquilizadora, necesaria, necesitaba Colo Colo los tres puntos”, indicó.

“Pero dejando algunas interrogantes que tendrá que ir deslucidando a medida que avance el torneo y pensandoq ue el próximo miércoles tendrá un rival siempre peligroso como son los paraguayos y en este caso Cerro Porteño”, concluyó.