El directorio de Blanco y Negro tuvo una reunión el día de ayer para ver el tema del Mercado de Fichajes, donde quedó aprobada las salidas de Vicente Pizarro a Rosario Central y Alan Saldivia al Vasco da Gama de Brasil.

En el caso del uruguayo, el presidente de Blanco y Negro fue enfático en decir que “También se recibió una propuesta por Alan Saldivia de Vasco, la cual también aprobó el directorio para la venta de un porcentaje de su pase”.

¿Se queda o se va Saldivia? | Foto: Photosport

Si bien todo parecía encaminado para que Alan Saldivia deje el Estadio Monumental, el periodista César Luis Merlo informó que la negociación se entrampó: “El directorio de Colo Colo rechazó la oferta de Vasco y se trabó el pase de Saldivia a Brasil”.

Según el comunicador, la venta incluía un 55% del pase del uruguayo con la posibilidad de sumar otro 15% adicional, pero no se revelaron los montos de la operación que dejaría a Saldivia en el exigente fútbol brasileño.

Así las cosas, ahora queda esperar a ver si Aníbal Mosa sale al paso de la polémica y explica qué pasó y si Blanco y Negro aceptará la oferta de Vasco da Gama para que Alan Saldivia salga del Cacique de una vez.

En síntesis

El directorio de Blanco y Negro aprobó la salida de Vicente Pizarro a Rosario Central.

La transferencia de Alan Saldivia al Vasco da Gama se encuentra actualmente trabada.