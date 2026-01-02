El Mercado de Fichajes en el fútbol chileno se mueve y, en esa línea, El Mercurio dio a conocer en el día de hoy que Everton de Viña del Mar se despidió de 12 jugadores, entre ellos el canterano de Colo Colo Joan Cruz.

Ahora, el jugador formado en las inferiores del Estadio Monumental se encuentra sin club y deberá volver -de momento- al Real Oviedo Vetusta de España, filial del Real Oviedo que milita en la cuarta categoría del fútbol español.

Joan Cruz se despidió de Everton. | Foto: Photosport

Fue el mismo jugador quien se despidió de Everton en sus Redes Sociales diciendo que “Quiero agradecer a todas las personas que forman parte de esta gran institución, hinchada, compañeros, profesores, médicos, kines, nutris, utileros, tía Naty y tía de la cocina”.

“Muchas gracias por todos los buenos y malos momentos durante mi paso por el club y mis mejores deseos para el próximo año. ¡Gracias, Eforé!”, agregó en su adiós al cuadro de la Región de Valparaíso.

Ahora, el futuro de Joan Cruz es incierto y no se sabe dónde va a jugar la próxima temporada. El que alguna vez fue el gran proyecto de la cantera alba, ahora no se pudo consolidar en un cuadro que peleó hasta la última fecha el descenso y está a merced de lo que decidan en España.

En síntesis

Joan Cruz finalizó su vínculo con Everton de Viña del Mar tras la temporada 2025.

El volante debe regresar al Real Oviedo Vetusta, club de la cuarta categoría de España.