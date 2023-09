¿Y Colo Colo? Presidente de Rentistas se ilusiona con el retorno de Maximiliano Falcón: "Me gustaría que venga"

Maximiliano Falcón llegó desde Uruguay a Colo Colo con una maleta de sueños y el Peluca los ha ido cumpliendo uno a uno, todo gracias a su personalidad, perseverancia y buen desempeño en el terreno de juego.

Fue en Rentistas donde el jugador de 26 años sobresalió de gran manera y tuvo la posibilidad de levantar el trofeo de campeón de la Primera División charrúa, en el primer semestre del 2020, algo inédito para el club.

Falcón vistiendo la camiseta de su ex club | FOTO: Archivo

Es por esto que al zaguero central lo siguen recordando con cariño en Montevideo, así lo reveló desde suelo uruguayo Mario Bursztyn, presidente del club,a Bolavip Chile.

“La rompió, fue uno de los motores principales para lograr un campeonato histórico, porque Rentistas jamás ganó una Copa Uruguaya en Primera División. Son pocos los equipos, salvo Nacional y Peñarol. No sólo fuimos campeones, también nos metimos por primera vez en una Copa Libertadores, en un grupo de la muerte, con Racing y Sao Paulo. Toda una hazaña para un equipo modesto como Rentistas, no pudimos clasificar pero tampoco pasamos vergüenzas”, remarcó.

Acerca de un posible retorno, el mandamás de El Bicho no titubeó. “Lo llamo para volver. Siempre espero que los jugadores que nos sacaron campeones vuelvan a jugar en el club, estamos agradecidos porque no estamos acostumbrados a ser campeones, porque en Uruguay es Nacional y Peñarol y a veces se mete un equipo. Tuvimos nuestro cuarto de hora y fue maravilloso, imborrable. Me encantaría que alguna vez, aunque sea más veterano, vengan al club”, enfatizó.

Por último, Bursztyn destacó las grandes cualidades de Falcón. “Es muy aguerrido. No es muy alto, pero salta más que un alto. Tiene un desplazamiento total, es vehemente, es un jugador incansable de las dos áreas y ojalá lo tuviéramos acá porque con él sólo subimos”, cerró.

¿CUÁNTOS PARTIDOS HA DISPUTADO FALCÓN CON LA CAMISETA DE COLO COLO?

Desde su arribo a fines de 2020, el oriundo de Paysandú ha disputado 105 partidos oficiales, en los cuales ha convertido cuatro goles y ha dado 2 asistencias.