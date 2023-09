¿Por qué Maximiliano Falcón no fue llamado por Marcelo Bielsa para enfrentar a la Selección Chilena? Presidente de su ex club da la respuesta

Maximiliano Falcón llegó desde Rentistas de Uruguay a Colo Colo y rápidamente se fue ganando el cariño de los hinchas albos gracias a su garra y buen desempeño en el terreno de juego.

Tras mostrar un destacado nivel en el Campeonato Nacional, los simpatizantes del conjunto Popular se ilusionaron con ver al Peluca vistiendo la camiseta de la Selección de Uruguay, pero finalmente el adiestrador argentino Marcelo Bielsa no lo nominó.

El jugador de 26 años sueña con estar convocado en la Celeste | FOTO: Andres Pina/Photosport

En conversación con Bolavip Chile desde Uruguay, el presidente del ex club de Falcón, Mario Bursztyn, reveló los motivos del por qué el zaguero central charrúa no está en la órbita del combinado que dirige el ex seleccionador de Chile.

“Lamentablemente en Uruguay no ha trascendido mucho la campaña de Falcón, a tal punto que hace poco pregunté por él, porque uno siempre espera una nueva venta. Siempre hay un porcentaje por derechos formativos y porque tenemos un porcentaje de una futura venta”, indicó el dirigente uruguayo.

“Sinceramente no se habla mucho, por eso me llama la atención que, está con buena campaña, pero que no es llamado por la selección uruguaya, seguramente por no mucha información”, concluyó.

Vale destacar que Falcón estuvo entre los reservados en las últimas fechas de la Eliminatorias Sudamericanas hacia el Mundial de Qatar 2022, algo que sorprendió a muchos.

¿CUÁNTOS PARTIDOS HA DISPUTADO FALCÓN CON LA CAMISETA DE COLO COLO?

Desde su arribo a fines de 2020, el oriundo de Paysandú ha disputado 105 partidos oficiales, en los cuales ha convertido cuatro goles y ha dado 2 asistencias.