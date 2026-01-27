Colo Colo no se resigna a renunciar en el Mercado de Fichajes y diversos trascendidos aseguran que Lautaro Pastrán será nuevo refuerzo del Cacique, el cual se sumaría a Matías Fernández, Javier Méndez, Joaquín Sosa y Maximiliano Romero.

El Cacique no ser quiere quedar en 5 e incluso estaría buscando un sexto refuerzo, donde los nombres de Diego Valdés y Víctor Dávila suenan con fuerza, aunque los altos montos que perciben en sus respectivos clubes los aleja un poco del Estadio Monumental.

¿Quién debe llegar? El que respondió esa pregunta fue Claudio Borghi en diálogo con Bolavip Chile: “Son jugadores diferentes, uno va por fuera y el otro más creativo. No sé cómo estará Zavala…”, dijo.

El Bichi se la juega por Dávila en Colo Colo. | Foto: Photosport

Al enterarse de que el ex jugador de Coquimbo Unido no volvería a los albos hasta el mes de marzo, el Bichi toma una decisión tajante: “Entonces yo me iría por alguien por fuera. Valdés se toparía con otros jugadores, Dávila podría servir más”, dijo.

“El problema son las edades que tiene cada uno, pero bueno, si no tienes mucha plata tampoco puedes elegir tanto”, complementó sobre la opción real que tiene Colo Colo de fichar a los dos ex seleccionados.

¿Llegará alguno de los dos jugadores? El Cacique tiene un poco más de billetera tras las salidas de Cepeda, Saldivia y Pizarro, pero de igual manera no es época de abundancia en un equipo que se arma para pelear solo en el plano local.

