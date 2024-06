La previa del duelo entre la selección chilena y su similar de Argentina por la Copa América 2024, se vive con todo y así los hinchas lo sienten y mantienen la esperanza de poder conseguir un buen resultado.

Sin embargo, hay quienes sufren con el duelo, básicamente porque cruzaron la cordillera para venir a buscar nuevos rumbos para sus vidas y terminaron consiguiendo algo más que un simple trabajo.

Se enamoraron de Chile y es por eso, que el compromiso les genera mucha incertidumbre. Es el caso, de la ex animadora de TNV, Yamila Reyna, quien en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, Julio César Rodríguez le preguntó a quién alentará este martes.

“¡Ay! ¿Por qué me hacen esa pregunta? Tengo una camiseta en casa que por delante Chile y por detrás Argentina. Esa uso, mitad y mitad”, dijo Reyna en primera instancia.

Sin embargo, ante el apremio del anfitrión del espacio, la también humorista se la jugó, “tengo la mitad del corazón chileno y la otra mitad, Argentina. Pero, voy por La Roja”, afirmó.

¿Por qué elige a Chile sobre Argentina?

De todos modos, la comunicadora explicó por qué eligió a los nacionales por sobre los trasandinos. “Ya salimos campeones con Argentina y ahora le toca a Chile. De verdad, sufro con estos partidos, me enojo con cada uno y claro, mi sangre es argentina, pero mi corazón es chileno, me siento desagradecida cuando hincho por Argentina y no por Chile”, enfatizó.

En el cierre, recalcó que para ella, es súper complicado hoy por hoy, vivir estos partidos. “Ahora, de verdad se me hace más difícil, al principio no”, concluyó Reyna.

Reyna eligió a quién alentará hoy (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de Chile en la Copa América?

Este martes, la selección chilena volverá a la cancha por Copa América para enfrentar a Argentina, actuales campeones del Mundo y del continente. El partido comenzará a las 20 horas de nuestro país en el MetLife Stadium de New Jersey.