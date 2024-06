Ex seleccionado chileno se la juega por el volante que va a anular a Lionel Messi: "Tiene marca, tiene fútbol y no le va a afectar jugar ante el mejor del mundo"

Este martes, la selección chilena jugará ante su similar de Argentina en el segundo partido de ambos equipos, en el Grupo A de la Copa América 2024 y que resulta clave para el futuro de ambos en el certamen.

Y para ir calentando motores y por cierto, las sensaciones que dejó el empate ante Perú, que no fueron las mejores, es que conversamos con el ex seleccionado nacional, Cristián Mora.

En diálogo con BOLAVIP CHILE, se refirió a varios tópicos, entre ellos, que hay que bajar algunos decibeles, ya que el gran objetivo para el equipo de Ricardo Gareca son las claisficatorias sudamericanas.

“A lo mejor, estamos pidiendo mucho, yo me enfocaría más en eliminatorias que en Copa América. Ahí hay que tener un equipo consolidado”, apuntó Mora, quien de paso, resaltó el trabajo defensivo donde valora el trabajo de Igor Lichnovsky.

“Un buen mediocampo, la defensa tiene una solidez diferente. No era tan difícil rescatar a un buen defensa que hizo una buena campaña en el América de México. No creo que sea tan importante la no presencia de Maripán”, afirmó el ex futbolista de Universidad de Chile.

Mora confía en un jugador para marcar a Lionel Messi

Dentro de las preocupaciones, el otrora futbolista enfatizó que “me preocupa más que no se den tres pases seguidos, que sea vean ansiosos, que no terminen bien una jugada. En los amistosos, Marcelino Núñez anduvo bien, pero ante Perú no estuvo y así varios que estuvieron en un nivel bajo, aunque Perú jugó a no dejar jugar”, reconoció Mora.

A su vez, valoró la opción que ingrese Rodrigo Echeverría desde el arranque, donde destacó sus armas de dominio de balón y marca. “Rodrigo le da otra característica. Él tiene marca, tiene fútbol y juega en una liga de mucho roce. No creo que le afecte jugar contra Lionel Messi y si le toca marcarlo lo hará de buena manera”, resaltó.

Mora le presta todo el ropero a Rodrigo Echeverría (Photosport)

Finalmente, también tuvo palabras para Darío Osorio. “Muchas expectativas con un jugador muy joven que le falta quemar muchas etapas. Le están endosando mucha responsabilidad, está bien, está en otra competencia, otro nivel que el torno chileno, pero falta ese acople que lo dan los entrenamientos y viene saliendo de una lesión. Eso mismo le perjudica al momento de rendir al cien”, cerró Mora.

¿Cuál es el próximo partido de Chile en la Copa América?

Este martes, la selección chilena volverá a la cancha por Copa América para enfrentar a Argentina, actuales campeones del Mundo y del continente. El partido comenzará a las 20 horas de nuestro país en el MetLife Stadium de New Jersey.