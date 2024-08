Con mucha polémica, así fue la clasificación de Atlético Mineiro del delantero chileno Eduardo Vargas a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar al difícil San Lorenzo de Almagro.

¿Por qué se preguntarán ustedes? Y es que los fuertes dardos de los jugadores del Ciclón en contra del arbitraje Felipe González en suelo brasileño no tardaron en llegar.

Gastón Campi, defensor del elenco argentino, alzó la voz tras el compromiso y sacó la artillería pesada en contra del referí chileno.

“El árbitro estuvo hablando con Vargas todo el segundo tiempo, capaz que van a comer juntos ahora. Es una vergüenza, la verdad. ¿Dijo que dio 10 minutos? No jugó ni cinco. Un papelón”, señaló en zona mixta.

El árbitro Felipe González está en el ojo de la polémica en Argentina | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

“Estuvo parado después porque abrieron la manga para hacer tiempo, un equipo que gasta 50 millones por año haciendo tiempo contra nosotros, que nos rompemos el alma… Estoy orgulloso de mis compañeros, dejamos todo, tuvimos las más claras, ellos no jugaron a nada, no pudieron hacer nada”, añadió.

EN SAN LORENZO SE VAN EN PICADA CONTRA FELIPE GONZÁLEZ

Pero eso no fue todo, puesto que tras cartón Campi dejó entrever que González habría beneficiado el conjunto que dirige el trasandino Gabriel Milito.

“Estoy re caliente con el árbitro, pero me quedo tranquilo con lo que dejamos. Merecíamos pasar. Es un papelón el árbitro, jugaba para ellos. Era el jugador número 12. Quedar afuera así te da bronca porque no te pasaron por arriba ni allá ni acá, un equipo que tiene un presupuesto mucho más alto”, aseveró.

Vargas junto a González en pleno duelo por la Copa Libertadores | FOTO: Pedro Souza / Atletico

“Seguramente se conoce con Eduardo Vargas de algún lado. No jugó lo que se correspondía, después abrieron la manga para hacer tiempo. Estoy muy caliente, porque dejamos el alma y quedar afuera así no me gusta”, concluyó.

EL PRÓXIMO RIVAL DE ATLÉTICO MINEIRO Y EDUARDO VARGAS EN LA COPA LIBERTADORES

Ahora Atlético Mineiro piensa en la siguiente fase, donde deberá medirse ante el vigente campeón, Fluminense, que viene de vencer a Gremio en una dramática tanda de penales