Todo listo para que esta semana arranque la participación de los clubes del fútbol chileno en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, donde Huachipato y O’Higgins enfrentarán duros desafíos en busca de la clasificación a la próxima ronda.

El primero en salir a la cancha será el conjunto ‘Acerero’ que este martes 17 de febrero desde las 19:00 horas enfrentará al Carabobo en el estadio Polideportivo Misael Delgado en Valencia. El año pasado, el conjunto venezolano también chocó contra un rival chileno cuando se midió ante la U en la fase de grupos.

En tanto, al día siguiente será el turno de O’Higgins. El elenco que dirige Lucas Bovaglio se medirá en el duelo de ida ante el Bahía de Brasil en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua el miércoles 18 de febrero desde las 19:00 horas.

O’Higgins irá en vivo por Chilevisión este miércoles (Photosport).

¿Qué partido de Copa Libertadores irá por Chilevisión EN VIVO y GRATIS?

Chilevisión confirmó que esta semana transmitirá EN VIVO y totalmente gratis en todas sus señales y plataformas el atractivo choque entre O’Higgins y Bahía, válido por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

¿Dónde ver el partido por Chilevisión?

El encuentro será transmitido en TV por la señal abierta de Chilevisión, además de la señal EN VIVO de chilevision.cl, la App MiCHV y por PLUTO TV.

También, ambos partidos podrán sintonizarse EN VIVO a través de TV paga por las señales de ESPN en el plan premium de Disney+.