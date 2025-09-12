La Champions League 2025/26 da el puntapué inicial y promete acción en todas las fechas. Con grandes potencias como el vigente campeón PSG, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Bayern Munich y el flamante campeón mundial Chelsea, el torneo europeo más importante se disputa por segunda vez con el formato de Liga de 36 equipos. ¿Quién tendrá el mejor arranque?

Toda la Champions League se vive a través de Disney+

El martes 16 de septiembre se jugarán los primeros encuentros de la competencia, con un viejo conocido como protagonista: el Arsenal de Inglaterra, uno de los ex equipos de Alexis Sánchez.Más tarde ese mismo día, el Real Madrid y todas sus figuras animarán el torneo y tú también puedes seguirlo en exclusivo por ESPN, dentro de la plataforma de Disney+.

¿Cómo seguir la Champions League por Disney+?

Si aún no estás suscrito a Disney+, quédate atento a la gran novedad que llega ahora en septiembre con una oportunidad imperdible para suscribirte al servicio de streaming a un precio increíble. Del 11 al 27 de septiembre, en Chile puedes registrarte a Disney+ a partir de $2.990 durante los próximos cuatro meses.

Con tu registro, ya tienes acceso a todas las opciones que te ofrece Disney+, desde todos los programas deportivos en ESPN hasta las miles de producciones exclusivas del grupo Disney, como animaciones de Disney y Pixar, series y películas de Marvel, documentales y series premiadas de National Geographic.

