Colo Colo se prepara para enfrentar a River Plate por los cuartos de final de Copa Libertadores. Una llave que, de seguro, captará la atención de todos los fanáticos del fútbol en el país, no solo de los albos.

Incluso, un referente de Universidad de Chile se atrevió a analizar el desafío de los albos. Para él, su histórico archirrival tiene una importante opción para derribar al gigante argentino y avanzar en el certamen.

Así lo manifestó Patricio Mardones en conversación con BOLAVIP CHILE. A pesar de que no profesa la misma religión, tiene fe en un triunfo albo. Aseguró que ello sería fructífero para la actividad.

“De local es un equipo que puede complicar a River y yo lo vengo diciendo hace rato que Colo Colo tiene que llegar con opciones a jugar en Buenos Aires”, comenzó señalando.

En dicha línea, le advirtió al equipo de Jorge Almirón la importancia del compromiso en Macul, indicando: “Eso es fundamental. A nosotros, si bien es cierto, tendríamos que haber ganado el partido de local”.

Y es que él al mismo rival, pero en las semifinales de 1996. “Empatamos y después ahí ya todos saben lo que pasó. Pero es muy importante que ojalá saque puntos, ojalá gane. Es lo que es bueno para el fútbol chileno”, detalló.

Patricio Mardones confía en que Colo Colo puede lograr la victoria ante River Plate.

Y es que para él, este plantel del cuadro argentino no es el mismo que batió a los albos en dos ocasiones en 2022. Tiene chances de acceder a las semifinales del torneo, pero es clave ganar en Santiago.

“Puede dar la sorpresa ante River. Es un equipo que yo no he visto, tienen probabilidades, pero no sé si es el gran, gran River en este momento”, señaló el recordado volante azul.

“Acá en el Monumental creo que Colo Colo, esa situación no creo que la viva en cuanto a temas de arbitraje, pero si es Buenos Aires es complicado, difícil. Por eso hay que llegar con opciones reales a Buenos Aires”, finalizó.