Universidad de Chile sigue al acecho de Octavio Rivero. El delantero uruguayo es la obsesión azul en el mercado de fichajes, por lo que la directiva sigue luchando por su compra.

Pero, ¿por qué aún no se cierra su incorporación al cuadro azul? Un reconocido periodista ecuatoriano conversó con BOLAVIP CHILE y aseguró que el jugador, por el momento, no saldrá de su equipo.

Ese es el caso de Óscar Portillo. El destacado comunicador indicó que el club dueño del pase del charrúa lo tiene considerado para 2025. Sin embargo, no se descarta su salida a Universidad de Chile.

Entonces, ¿qué tiene que hacer el cuadro azul para sacarlo de Ecuador? Es simple: pagar lo que Barcelona de Guayaquil quiere para dejarlo partir.

“Barcelona quiere se quede, pero si hay alguien que ofrece un dinero que Barcelona no le pueda cumplir acá, no lo pueda pagar, entonces no se le va a cohibir ni coartar la libertad de trabajo“, comenzó señalando.

En dicha línea, agregó: “Barcelona está contando con él, quiere un equipo interesante porque es el año del centenario y quieren hacer una buena campaña en Ecuador y también en la Copa Libertadores de América”.

Octavio Rivero está en la mira de Universidad de Chile para 2025.

La obsesión de Universidad de Chile

Tras ello, Óscar Portillo entregó las características de Octavio Rivero. Cabe destacar que en un semestre con Barcelona de Ecuador logró anotar 11 goles en 15 partidos.

“Es un jugador que, como la mayoría de números 9, necesita ser abastecido de jugadores, de compañeros, para que lo puedan a él dejar en posibilidades de resolución”, indicó.

“No es un jugador que va a ser muy creativo, que va a arrancar desde la mitad de la cancha, ahí le van a dar jugadas. Él es un resolutor, no es torpe con la pelota, es técnico, en Barcelona le fue bien, es un interesante jugador”, cerró.