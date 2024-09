La polémica entre Paulo Díaz y Maximiliano Falcón sigue entregando capítulos. Esta vez, Gabriel Mendoza encontró una férrea respuesta tras criticar al jugador de River Plate: la del propio padre del zaguero chileno.

Ese es el caso de Ítalo Díaz. En conversación con BOLAVIP CHILE expresó su rechazo a las declaraciones del ídolo de Colo Colo. Le pidió más respeto con una persona que pudo haber sido su colega.

Luego de que el histórico lateral derecho albo asegurara que Paulo Díaz “debería jugar así por la selección chilena”, el padre del futbolista de River Plate lo lapidó. Exigió respeto para su hijo.

“Sí. Él cuando jugaba en Colo Colo era un jugador y cuando jugaba en Santiago Wanderers era otro jugador. Habían distintas calidades de jugadores”, comenzó señalando el papá de Paulo.

“Me molesta que este tipo de hueones, porque son tontos, toda esa tracalada de hueones que opinan, que fueron futbolistas, que hablen mal de sus colegas. Entonces, no tienen tejado de vidrio. Todos nos equivocamos”, destacó.

“Ahora se creen los maestros. No, pues, ¿yo quién soy para criticarle? ¿Quién soy? Yo no puedo criticar. Si yo también me mandé, cometí errores y también muchos aciertos. Pero no voy a matar a un jugador”, agregó.

Coca Mendoza recibió una dura respuesta del padre de Paulo Díaz.

Las críticas contra Paulo Díaz

Tras ello, se refirió a la crítica en sí, asegurando: “Oye, maestro, todos critican a Alexis porque no le suelta la pelota. Bueno, no tiene los mismos compañeros en la selección. No tiene los mismos compañeros que tiene en el Inter”.

“Paulo, estando River, siempre pisa la pelota. ¿Y por qué eso? Por los compañeros que tiene al lado. Porque tiene esa calidad de compañero y porque el técnico le sigue a esos compañeros”, explicó.

Finalmente, se refirió a la discusión de su hijo con Maximiliano Falcón. Concluyó afirmando: “Yo no voy a criticar a Falcón, ni voy a criticar a Paulo. Es de tonto, es de cabrón. Ahora, el árbitro que se apuró, sí”.