El fútbol chileno, a lo largo de los años, ha acumulado distintas peleas dentro y fuera de la cancha que pasarán a la historia por el nivel de violencia y por la magnitud que alcanzaron, como lo fue la pelea entre Colo Colo y Boca Juniors en la Copa Libertadores 1991 o los recordados clásicos universitarios en la década de los 90.

Sin duda que una de las peleas más recordadas es la que protagonizó en 1998 el ahora ex jugador de Huachipato, Juan ‘Candonga’ Carreño con Hernán Caputto, en ese entonces arquero de Osorno y que, después, incluso dirigiría a Universidad de Chile hasta hace no mucho.

En conversación con el Podcast Pelotazo al Vacío del periodista Jorge ‘Pelotazo’ Gómez, el ex seleccionado nacional desclasificó el áspero diálogo que sostuvo con el ex arquero osornino antes que lo agrediera de manera descomunal.

El instante antes de que Carreño golpeara a Caputto. | Foto: Archivo

“Yo hace más de 7-8 años no hablo con periodistas porque llegamos a lo mismo en el tema más referente: la pelea. Por última vez daré mi versión porque me agota, podríamos hablar de mil cosas más y me lleva a no contestar el teléfono para una nota”, avisó de entrada.

Ya entrando en la recordada pelea, Carreño rememoró: “En un córner me dijo ‘con razón te dejaron fuera del Mundial (aludiendo a la marginación que tuvo el jugador antes de Francia 1998) y empieza el tema. ‘Marquen a ese hijo de puta que dejaron afuera del mundial’ y empezó a huevear y a huevear…”.

“Ahí salgo con una expulsión en un tiro libre, bien expulsado lógicamente por un manotazo que pego porque me toca los testículos. Pero es más importante lo otro, Hernán cruza toda la cancha, me saca la madre y me acusa de que les pegaba a los más chicos. Yo le dije que, si me sacaba la madre una vez más, le cortaba la cabeza”, recordó.

En el cierre, ‘Candonga’ aseguró que el episodio no es algo que lo enorgullezca, pero pasó: “Después lo demás está todo grabado y es algo que no me llena de orgullo para nada, pero es lo que vende”, remató.