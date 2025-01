Esteban Paredes se retiró de forma definitiva del fútbol al finalizar la temporada 2024 con Santiago Morning, donde a mitad de año reforzó al equipo que dirige Luis Marcoleta de forma interina, ya que en ese momento estaba ejerciendo como gerente deportivo de los microbuseros.

Para esta temporada retomó sus labores en las oficinas del cuadro bohemio, donde la tarea no ha sido nada fácil, en lo que es el armado del plantel para la Liga de Ascenso 2025.

En paralelo, el máximo goleador histórico de la Primera División del fútbol chileno se ha ausentado de algunas actividades del centenario de Colo Colo, club del que es hincha e ídolo. Pero él mismo dice que se debe a problemas de agenda y prefiere no abrir un flanco a alguna polémica.

Todo esto en conversación exclusiva con BOLAVIP, donde también tocó otros temas de la actualidad del fútbol chileno.

– ¿Cómo está la situación en Santiago Morning?

Con lo que hay, hemos tratado de ir avanzando, pero es difícil. Es complicado, acá todos los días hay un problema. Siempre está el cariño, yo salí de Santiago Morning, trato de ayudarlo lo que más puedo. Como te digo, todos los días hay un problema.

– Debe ser complejo por lo económico.

Estamos tratando de contratar a la gente y de repente me da vergüenza llamar a un jugador y decirle: ‘sabes, que tengo esta plata’. Yo fui jugador y es difícil, complicado, más que el club necesita hoy día un delantero. Y cuando vas a buscar buscar goles, te cobran. Les digo no hay plata. Y hay problemas por otro lado, las cadetes…

Esteban Paredes en su labor como gerente deportivo de Santiago Morning. (Foto: Instagram)

Colo Colo y las actividades del centenario

– Se ha visto a Aníbal Mosa muy participativo en los temas que han alertado al fútbol chileno en las últimas semanas, como el paro y posterior acuerdo con el Sifup. ¿Cree que está pavimentando el camino para presidir la ANFP?

No sé si lo veo tan así. Yo creo que Aníbal quiere hacer historia en Colo Colo ganando una Copa Libertadores. Conversé con él y me dijo que estaba haciendo un equipo para pelear la Copa Libertadores, más el año que es, el centenario y él tiene la convicción de que quiere hacer historia en Colo Colo ganando la Copa Libertadores, llegando a la final. Es su mayor anhelo, más allá de que él quiera ser presidente de la ANFP.

– ¿Qué siente por no ser parte de la “Gira Centenario” de Colo Colo? ¿A usted lo invitaron? ¿El club lo ha incluido en las actividades?

A mí me invitaron en todo caso a la gira. Yo por problemas de trabajo no he podido participar. Pero sí, me llegó la invitación, así que en ese sentido no puedo decir que no me invitaron. Bueno, y las otras actividades, fui el otro día la actividad de Adidas a la presentación de la camiseta, donde Adidas me invitó a mí, no me invitó Colo Colo.

– ¿Eso le genera alguna incomodidad al ser considerado uno de los ídolos del club?

Yo tampoco genero un rencor y tampoco ando buscando que me inviten o tienen que invitarme, si yo soy colocolino, soy colocolino y no porque no me inviten a una parte o me inviten a otra voy a ser más colocolino o menos colocolino. Pero no, en ese sentido no me duele en realidad. Claro, para el centenario, la actividad del centenario, a lo mejor podría haberme llegado alguna invitación, pero tampoco genero molestia. Tampoco ando buscando tribuna, que no sé, que me llamen de una radio, que me entrevisten de un canal. No me genera esa molestia en mi persona, la verdad.

Esteban Paredes no se complica por no ser parte de las actividades del centenario de Colo Colo. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Las expectativas de Esteban Paredes para la temporada 2025

– Arranca la Copa Chile y pronto el Campeonato Nacional. ¿Qué espera de esta temporada 2025 en el fútbol chileno?

Ojalá que tengamos un torneo como el año pasado, que estuvo bueno, estuvo entretenido. Hasta el último partido se peleó el campeonato, que hace mucho tiempo que no se daba. Así que esperamos que sea un lindo campeonato, ya mañana empieza la Copa Chile, ahí se están preparando los equipos, donde ya se ven la fortalezas,los errores también. Así que ahí los técnicos van a ir armando su once ideal para lo que viene del campeonato nacional y los que tienen copas internacionales.

– Ayer Arturo Vidal comentó que Alexis Sánchez tendría que retirarse en Universidad de Chile, pese a que jugó por Colo Colo en 2006. ¿Usted qué cree, dónde se debería retirar el Niño Maravilla?

Don desee él. O sea, más allá de lo que uno quiera, porque tampoco estuvo tanto tiempo en Colo Colo, Alexis. Es un ídolo chileno, no sé si será un ídolo de Colo Colo, lo veo difícil. Puede ser mi percepción, pero Alexis, es mundialmente conocido por todos, jugó en los mejores equipos. Y él lo ha dicho, lo ha dicho un par de veces, que el deseo de su abuelo, me parece, que era que jugara en la U. Y yo creo que va a terminar jugando, lo más probable, ahí en la Universidad de Chile.