Maxi Falcón fue oficializado hace algunos días como nuevo refuerzo del Inter Miami. Tras una polémica teleserie luego de su salida de Colo Colo, el uruguayo pudo finalmente cumplir su sueño de jugar junto a Lionel Messi.

En su salida del cuadro de Macul, el “Peluca” aseguró: “Lo que me da mucha pena es el tema de la gente, me hubiese gustado irme de otra manera. Yo no quería que pase eso porque me considero un hincha más del club, quiero que me entiendan por ese lado”.

Fue allí cuando reveló su devoción hacia “La Pulga”: “Nunca fue una jugarreta de pedir aumento. Cualquier jugador le seduciría algo así (ir a jugar con Messi). Cuando yo dije que en Colo Colo encontré mi lugar era verdad”.

Pero todo esto ya quedó atrás y, luego de su oficialización como jugador del Inter Miami, este lunes 17 de febrero, Maxi Falcón tuvo su primera práctica como jugador de “Las Garzas”. Allí, recibió la bienvenida por parte del club quienes postearon una foto de él junto al mismísimo Lionel Messi.

La felicidad de Maxi Falcón por su primer día en el Inter Miami

El “Peluca” está ya plenamente enfocado en su nuevo desafío para su carrera como futbolista profesional. Por ello, tal y como ocurrió en Colo Colo, recibió todo el amor y apoyo de su esposa Florencia Pouso, quien en la publicación comentó: “Qué lindo amor. Lo mejor para vos siempre”.

A través de sus historias, el charrúa reposteó imágenes de su primer día con el equipo de la costa este de los Estados Unidos, que este año tendrá como gran desafío medirse ante enormes cuadros en el Mundial de Clubes.