Este jueves atendió a los medios de comunicación el entrenador de O’Higgins de Rancagua, el argentino Francisco Meneghini, quien prepara la visita a Colo Colo por la segunda fecha de la Liga de Primera 2025.

El Capo de Provincia viene de un empate sin goles contra Huachipato y ahora buscarán dar la sorpresa ante el campeón defensor del fútbol chileno.

Y en la previa, Paqui señaló que en los próximos días definirá el equipo titular, aunque de todos modos adelantó su plan de juego.

“Quedan tres entrenamientos muy importantes para darle forma a lo que va a ser la estrategia y el plan del partido”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

La propuesta de juego de Francisco Meneghini

Respecto a la propuesta, Meneghini expuso que buscarán tomar el control del partido para no ceder ante los albos.

“Vamos a jugar en otro escenario con otro rival, que que también busca el dominio, el protagonismo, casi por inercia por lo que representa la institución. Va a ser un desafío de ser capaces de ir jugar con personalidad al estadio de ellos, ser capaces de presionarlos, de nosotros jugar y no salir a ver qué pasa“, indicó.

“Aprovechar cuando llegamos a esas instancias (balón detenido) la posiblidad de generar una ocasión de gol, teniendo en cuenta que tenemos buenos pateadores y jugadores fuertes en el juego aéreo. Y defensivamente la concentración, la organización y estar atento a cualquier tipo de jugada que puede hacer el rival, que también tienen buenos pateadores y cabeceadores”, continuó.

“Es importante nuestra disposición a enfrentar el partido, no salir a ver qué pasa, intentar a hacer nuestro juego, dominar con pelota, apretar arriba. No jugar con temor, porque si uno sale con una actitud más de especular o ver qué pasa, este tipo de rival te termina ganando”, completó el ex DT de Defensa y Justicia.

O’Higgins alista su visita a Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Los elogios para Colo Colo

En la instancia, Paqui Meneghini también le tiró flores al Cacique, haciendo énfasis en sus buenos resultados y las variantes que tiene en cada una de sus posiciones.

“Tienen un muy buen equipo, mantiene una base de la temporada pasada, son el campeón actual, hicieron una racha de triunfos muy destacada. Y el estadio, la atmósfera que generan, apoyan, pero lo que hace el equipo. Si el equipo no funciona, no podrían influir. Entonces lo importante es el equipo rival cómo juega, son un equipo que son fuertes por los costados, pueden ocupar extremos o laterales avanzados“, comentó.

“Tienen ahí en (Claudio) Aquino un jugador que se mueve muy libre, que tiene mucha capacidad creativa de rematar o asistir, buena circulación en el mediocampo y defensores fuertes que empujan siempre al equipo hacia adelante. Pueden jugar también con dos centrodelanteros como son (Javier) Correa y Salomón (Rodríguez), o Correa y (Marcos) Bolados que también han sido utilizados o ya con tres delanteros como jugaron el último partido. Entonces tienen variantes, son un equipo sólido, con una base de juego que la siguen desarrollando”, cerró el técnico de 36 años.