Dónde ver EN VIVO Beşiktaş vs. Crystal Palace por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Beşiktaş recibe a Crystal Palace este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El invicto turco es, hasta ahora, el dato más llamativo de esta Europa League y esta noche se mide con un rival que todavía no encuentra su mejor versión en la fase de liga.
Los puntos en juego pesan distinto para cada uno: Beşiktaş pelea por meterse entre los primeros puestos y Crystal Palace necesita reaccionar para no quedar relegado en la tabla general.
La actualidad de ambos equipos
Beşiktaş llega con el envión de dos victorias consecutivas. Primero goleó 4-1 de local a Marseille y después se dio el gusto de ganar 3-2 como visitante ante Hoffenheim, un resultado que lo instaló cuarto con puntaje perfecto en el arranque del torneo.
Crystal Palace tuvo un comienzo irregular. Después de golear 4-0 a Lech Poznan en su presentación, los ingleses cayeron 3-2 como visitantes frente a Lyon y se quedaron con apenas tres puntos, lejos de los puestos de arriba.
Horario del partido
- Chile: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- México: Claro Sports
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- Costa Rica: Claro Sports
- Guatemala: Claro Sports
- Panamá: Claro Sports, TVMax
- El Salvador: Claro Sports
- Honduras: Claro Sports
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 5
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Beşiktaş y Crystal Palace se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN5.
- Beşiktaş suma 6 puntos tras vencer a Hoffenheim y Marseille.
- Crystal Palace suma 3 puntos en el torneo.