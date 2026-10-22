Dónde ver EN VIVO Beşiktaş vs. Crystal Palace por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Beşiktaş y Crystal Palace se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Beşiktaş recibe a Crystal Palace este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El invicto turco es, hasta ahora, el dato más llamativo de esta Europa League y esta noche se mide con un rival que todavía no encuentra su mejor versión en la fase de liga.

Los puntos en juego pesan distinto para cada uno: Beşiktaş pelea por meterse entre los primeros puestos y Crystal Palace necesita reaccionar para no quedar relegado en la tabla general.

La actualidad de ambos equipos

Beşiktaş llega con el envión de dos victorias consecutivas. Primero goleó 4-1 de local a Marseille y después se dio el gusto de ganar 3-2 como visitante ante Hoffenheim, un resultado que lo instaló cuarto con puntaje perfecto en el arranque del torneo.

Crystal Palace tuvo un comienzo irregular. Después de golear 4-0 a Lech Poznan en su presentación, los ingleses cayeron 3-2 como visitantes frente a Lyon y se quedaron con apenas tres puntos, lejos de los puestos de arriba.

Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Beşiktaş y Crystal Palace se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN5 .

y . Beşiktaş suma 6 puntos tras vencer a Hoffenheim y Marseille.

suma 6 puntos tras vencer a Hoffenheim y Marseille. Crystal Palace suma 3 puntos en el torneo.