Sparta y AZ Alkmaar se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el epet ARENA por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sparta recibe a AZ Alkmaar este jueves 26 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el epet ARENA. Sparta viene de caer 1-3 ante Bournemouth y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. AZ Alkmaar viene de caer 1-2 ante Juventus y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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