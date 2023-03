Christiane Endler da a conocer una de las causas por la cual La Roja no va al mundial: "No tenemos tantas jugadoras jugando fuera del país"

Todavía está presente y genera mucho dolor, la no clasificación de Chile al mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, instancia que de haber ido, hubiese sido la segunda copa del mundo consecutiva al cual hubiese ido La Roja.

Pero no fue así y pese a que esta situación provocó la salida del técnico José Letelier, aún existen las evaluaciones y se dan a conocer los motivos del por qué el equipo nacional no inscribió su nombre en la máxima cita planetaria.

Desde luego, quien tiene la voz más que autorizada para comentar todo esto es la portera Christiane Endler, quien a través de un video publicado por la cuenta del mundial de la FIFA, la capitana de Chile dio a conocer las causas que motivaron la no clasificación.

"Me cuesta mucho ser políticamente correcta y no hablar lo que pienso. El objetivo de cualquier deportista, de cualquier futbolista siempre es representar a tu selección, clasificar a un mundial y lamentablemente no lo logramos concretar contra un equipo de Haití que muestra un poco la realidad del fútbol femenino, que es muy fisico", fue la primera intervención de Tiane.

Pero para conocer un poco más de su postura, Endler fue más allá y señaló que competir teniendo pocas futbolistas en el extranjero, poco se puede hacer ante cuadros que sí van más adelantado en ese aspecto. "La intensidad que tenemos es muy baja al no tener tantas jugadoras jugando fuera de nuestro país. Eran seis o siete de las que están en la liga francesa de las de Haití contra nosotras que hay pocas que están jugando en España, yo en Francia, pero el resto, la mayoría en Chile"; enfatizó la entretubos.

Finalmente, instó a los clubes y a los dirigentes a dar la seriedad que corresponde a la actividad para que la competencia interna fueda fortalecerse. "La liga chilena también tiene que hacer un trabajo importante para seguir creciendo, no solo es profesionalizar el tema. Hay que trabajar de fondo en las categorías menores", cerró Endler.