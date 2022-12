La futbolista Catalina Carrillo está sin club, se recupera de una grave lesión que sufrió el año pasado. Aún no puede jugar, además vive una fuerte situación de salud mental, que cuenta, nació a partir de su despido en la U de chile.

En conversación con el programa Mujeres al Deporte de Radio ADN, la exjugadora azul criticó duramente a la institución laica. "El club siento que me dio la espalda, me desvincularon estando lesionada el 20 de diciembre y se me vino el mundo abajo. Era como mi familia y sentía que me dejaban sola".

Pero la difícil situación no quedó ahí para Carrillo. "Me dio una neuralgia postraumática del nervio trigémino y estuve todo el año luchando con la lesión hasta que caí en una depresión severa”.

Carrillo se lesionó durante la Copa Libertadores 2021 (U.de chile)

"En enero tuve un intento de suicidio lo cual ha sido un caso súper complejo para mí y mis cercanos. Luego estuve hospitalizada mucho tiempo y este año ha sido una recuperación muy lenta, el cual ha sido muy difícil asimilar que estoy lejos del fútbol", agrega la futbolista.

Por otro lado, la U se prepara para la final del Campeonato Nacional Femenino, al respecto, Carrillo afirma estar atenta a lo que suceda en el partido definitorio. "A veces me da mucha pena, pero también alegría por mis compañeras y desearlos el mejor éxito del mundo y que el mejor equipo gane”.