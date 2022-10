La Universidad de Chile Femenino se mentaliza en la Copa Libertadores donde debutarán el próximo 14 de octubre ante Dragonas Independiente del Valle. Las Leonas viajarán este lunes hacia Ecuador con la ilusión de repetir o mejorar su última participación en el torneo continental, en la cual quedaron eliminadas en semifinales tras perder por 7-6 en la tanda de penales ante Ferroviária de Brasil.

Una de sus máximas figuras es Fernanda Pinilla, capitana del equipo, quien intentará también esta temporada defender la corona en el Campeonato Femenino 2022, donde vienen de vencer a Fernández Vial en su último partido antes de viajar a Quito.

La nacida en la comuna de Puente Alto estuvo presente en el programa ESPN FSHOW, donde fue puesta en aprietos y le consultaron si firmaría por los albos en caso que le ofrezcan un contrato imposible de rechazar.

"¿Sinceramente? No. Lo de la U es un amor genuino. No podría, me costaría mucho tomar esa decisión y tendría que ser por algo que realmente fuera una necesitad y jamás ha sido hasta ahora el dinero una motivación", respondió la jugadora.

Pinilla levantando el título del Campeonato Nacional Femenino 2022 con la camiseta de la U | Foto: Agencia Uno

Esta respuesta generó la sorpresa de los presentes en el set, pero no así de Rafael Olarra, exdefensor central del Romántico Viajero, quien la aplaudió.

Recordar que las azules comparten grupo C con Palmeiras de Brasil, Dragonas Independiente del Valle y Sportivo Limpeño de Paraguay.