En la antesala de la gran final de la Women's Champions League entre el Lyon y el Barcelona, Christiane Endler fue sacudida con una triste noticia, ya que durante esta jornada se dio a conocer el fallecimiento de su mentor, el histórico ex arquero chileno, Marco Cornez.

El ex meta que además es padre biológico del entrenador Nicolás Córdova, murió luego de una larga agonía producto del cáncer. Durante su carrera como futbolista defendió a Palestino, Magallanes, Universidad Católica, Linares, Deportes Antofagasta, Regional Atacama, Everton y Coquimbo Unido, además de ser mundialista con la selección chilena en España 1982.

Hizo bastante presencia en la Roja, disputando seis ediciones de la Copa América, además de destacar por anotar algunes goles y ganar tres títulos nacionales.

Pero probablemente uno de sus aportes al fútbol chileno que es más valorado, es el haber sido el principal impulsor de la brillante carrera de Christiane Endler. Cornez conoció a la golera durante su tiempo como ayudante de la selección femenina sub 17, tiempo en que Tiane se probaba como delantera.

Marco Cornez fue homenajeado el año pasado por Universidad Católica, club donde ganó dos títulos nacionales. / FOTO: Agencia Uno

"Christiane llegó un jueves a Juan Pinto Durán. Fue en 2007. La vi y por biotipo (1,83 mt) dije que estaba pintada para el arco, más teniendo juego de pie y un remate potente", contó hace un tiempo a El Mercurio. Posteriormente le sugirió a Endler que se dedicara a cuidar los tres palos.

A partir de allí, la mejor jugadora de todos los tiempos del país no soltó más el arco. "Siempre tuve nociones de la portería, aprendí a jugar con mi hermano. Me ponía al arco y él chuteaba, no me daba miedo y me tiraba", recordó la portera.

Sin dudas Cornez fue fundamental en la carrera de Endler, quien probablemente recordará sus enseñanzas para disputar uno de los partidos más importantes de su carrera a partir de las 13:00 horas en el Allianz Stadium de Turín.