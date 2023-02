Hace exactamente un año, nos preparábamos para que este fin de semana arrancase la temporada 2022 del Campeonato Nacional Femenino y que se prolongó por poco más de nueve meses, pese a las interrupciones por el Sudamericano sub 20 del género, la Copa América Femenina y la Copa Libertadores Fem que se disputó en Ecuador.

No obstante, se sabía el tiempo, el reglamento o bases y todo lo relacionado a lo que rodea la actividad, sumar a aquello que durante el año pasado se promulgó la ley de profesionalización en el fútbol femenino chileno y que más tarde entró en vigencia, obligando a los clubes a un cumplimiento gradual de esta ley para que en un lapso de tres años, todas las futbolistas posean contrato profesional.

Con todo ese escenario y sumado a la no clasificación al mundial femenino por parte de La Roja y que gatilló la salida del técnico José Letelier, es que el campeonato chileno es el que más está sufriendo porque nadie sabe cuándo ni bajo qué circunstancia se llevará a cabo la competencia. Clubes que a esta hora solo entrenan, otros que han extendido más allá de sus capacidades la pretemporada con la incertidumbre de no saber cuándo debutarán en el torneo. Si hasta algunas jugadoras han manifestado su descontento en sus redes sociales.

Pero ¿Qué pasará con todo esto? ¿Habrá Campeonato? Bolavip le consultó a tres grandes expertos sobre esta situación que tiene en vilo a todo el mundo que rodea el Futfem criollo.

"Habla del poco compromiso que tiene la ANFP"

La periodista Valentina Nazar, quien también acudió a cubrir el mundial femenino del año 2019 en Francia, tiene clara la película y apunta al ente rector de nuestro fútbol como los más claros responsables en este tema. "Ya está por comenzar marzo y, que no tengamos bases del torneo femenino 2023, habla del poco compromiso que tiene la ANFP con el futfem. Los tres torneos masculinos están en marcha, bases, fixture y programación con semanas de anticipación, pero del femenino nada y es una falta de respeto para jugadoras, hinchas y prensa especializada. Se pide profesionalismo a las jugadoras, compromiso por parte de los clubes, cobertura a la prensa, pero quienes tiene la principal misión de cumplir con aquello, aún no son capaces de entregar ni las bases del torneo", señaló la comunicadora.

La comentarista de los partidos de Universidad de Chile emitidos por el canal de Youtube del club azul, entregó otro revelador dato que tiene relación con el atraso de la entrega de las bases y la nula repsuesta por parte de las autoridades. "El 8 de febrero, recibí información desde la ANFP que esa semana tendríamos novedades del campeonato, han pasado 20 días y seguimos en las mismas, o sea, ¿Qué podemos esperar para este año?", recalcó.

También tuvo palabras para la relación que existe entre La Roja y el proopio torneo y que mientras no exista una competencia local potente, es muy difícil lograr objetivos altos. "Mucho se ha hablado del fracaso de La Roja Femenina, que la selección se estancó, que sólo fue una generación dorada. Y si, claro que si, no podemos esperar que nuestro fútbol femenino avance si no existe real compromiso para que sea así. Este año se viene Santiago 2023, la selección no tiene director técnico y el femenino, sin bases; con eso, no esperamos llegar a la final del panamericanos", cerró Nazar.

La final entre Colo Colo y la U se disputó el 17 de diciembre. Hace casi ya, tres meses y aún no se conoce nada del torneo 2023 (Agencia Uno)

"Acortar el torneo sería dramático para las jugadoras"

Una de las situaciones que se han esgrimido es que tanto la ANFP y los clubes desean reducir en tiempo la extensión del Campeonato Femenino siendo la real razón en la demora de la entrega de las bases y la claridad respecto al inicio del certamen.

Daniela Alegría, reportera y comentarista de los partidos de la U en La Magia Azul tiene una visión muy puntual en base a este tema y que según, palabras de ella, reducir el tiempo del certamen, sería demasiado perjudicial sobre todo para las futbolistas.

"Hay que tomar en consideración que ya fue promulgada la ley de profesionalización, por lo que para muchos clubes, lamentablemente el fútbol femenino significa en ellos un gasto más que una inversión, y en ese sentido, se estaría buscando acortar el torneo en meses, algo que sería dramático para las jugadoras y el crecimiento de esta profesión, tanto grupal como personal para cada deportista", aclaró Alegría.

Por otra parte, dijo que una situación así en el fútbol masculino sería intolerable, marcando claramente las diferencias de planificación que existen entre una y otra actividad para los clubes. "¿Se imaginan existiera esta incertidumbre en el fútbol masculino? Donde claramente los intereses financieros por derechos televisivos son mucho mayores a lo que ocurre en los planteles femeninos. Es más, hay clubes como Fernández Vial que aún adeudan casi un año completo del 2022 a jugadoras, o clubes que aún están conformando su cuerpo técnico", señaló.

Por último, apuntó a la ANFP donde comenta que el proceso de quienes lideran la gestión de esta, ya no están a la altura de lo que requerido. "Debe existir una reformulación completa de lo que se quiere lograr con el futfem en Chile. Ya vimos que el proceso de La Roja se desgastó, ocurre lo mismo con la subgerencia del fútbol femenino en Quilín, el personal a cargo tiene que demostrar convicción por lograr el mejor estatus para sus jugadoras y no seguir suspendiendo decisiones que son vitales para el desarrollo integral de la profesión"; puntualizó la periodista.

Mientras tanto, los clubes han disputado amistosos para mantener la competitividad (Twitter @CruzadasOficial )

"Se está colocando señalizaciones de “Pare” a una categoría que viene creciendo hace años"

El conductor del programa "El Rincón de Las Leonas" del sitio Rincón del Bulla, Maximiliano Cárdenas, también se refirió a la lentitud de las bases, pero agrega otros aspectos administrativos de los cuales, probablemente los clubes se estén aferrando para dilatar el tema.

"Me llama la atención la manera que se ha postergado la ratificación de las bases. En los últimos años, el fútbol femenino nacional ha crecido en interés por parte del hincha, mas no en el interés de algunos clubes. Se habló que se buscaba un torneo más corto, comenzar la actividad en marzo y terminarla antes de octubre. Los clubes que le han dado mayor importancia tuvieron que meterse en la discusión para llegar a un acuerdo y no acabar la actividad tempranamente. El debate se está extendiendo más de lo que debería. Se han suspendido sesiones y no sé en qué punto ya se encuentran para poder votar el formato del campeonato, hacer el fixture e iniciar la competición, en especial por el dictamen de la Dirección del Trabajo que habló Pablo Milad hace dos semanas", reconoce Cárdenas.

Además, el comunicador entrega otro importante dato, muyr evelador sobre las opciones que tienen las diferentes instituciones para poder subvencionar sus arcas ante esta situación. "Hay clubes como Universidad de Chile, Colo Colo, Universidad Católica, Santiago Morning y Palestino que han trabajado por contratar a sus jugadoras, donde algunas ya tienen un contrato por más de un año. Sin embargo, se ve más lento el trabajo de otras instituciones, quizás porque está sujeto a la duración del torneo. Ahora, los clubes han podido postular a fondos estatales para potenciar su rama femenina, pero la pregunta es ¿Cuántos equipos se interesaron realmente en investigar y hacer la postulación?, tengo entendido que no todos se dieron la labor de hacer este trabajo", argumentó.

Fernández Vila tiene una enorme deuda con sus jugadoras por la temporada 2022 (Archivo)

Finalmente, el periodista señala que "se está colocando señalizaciones de 'Pare' a una categoría que viene creciendo hace años. Necesitamos un torneo más competitivo y que los clubes se tomen en serio su rama femenina. Tenemos jugadoras talentosas, una Sub-17 que fue a un Mundial y una Sub-20, muy desaprovechada en el Sudamericano disputado en Chile, que está entregando varias deportistas a la selección adulta. Sin embargo, debemos entregarles las mejores herramientas y garantías para que su desarrollo sea el adecuado para que Chile crezca en este deporte. Acá debe haber un cambio de mentalidad. Ellas vivirán la profesionalización y debemos entregarle un valor en lo futbolístico y lo humano", concluyó.

Sin duda, un problema grande que aún no tiene solución y quizás para cuándo podrían existir novedades. Por lo pronto aquello se ve muy lejano, ojalá cambie por el bien de la actividad.