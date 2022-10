Santiago Morning está ad portas de clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina de Quito, Ecuador. Las Bohemias vienen de vencer a Alianza Lima por la cuenta mínima gracias a la conquista de Valentina Navarrete.

Con esa victoria, el Chago quedó con la primera opción de avanzar a la siguiente fase. América de Cali tiene seis puntos, mientras que las chilenas están con tres, las Íntimas con uno y Lara con solo uno y prácticamente eliminadas.

Con esa perspectiva, la defensa del Morning, Su Helen Galaz conversó con Bolavip y hace su análisis de la participación del cuadro que dirige Milenko Valenzuela. "Estamos tranquilas, si bien el primer partido no fue lo que esperábamos, pero sabíamos que era el rival más difícil en el papel. Un uno a cero no fue tanto, no nos fuimos tan tristes, obviamente a nadie le gusta perder, pero en el segundo partido nos empezamos a soltar un poquito más, tuvimos un poco más el balón y pudimos conseguir los tres puntos".

En relación al real nivel que pueden mostrar los equipos nacionales en este tipo de torneos y las causas por las cuales se puede pensar si están para competir o no, la ex mundialista la tiene clara y entiende que mientras en casa no haya mucha competitividad, será difícil pelear. "Nos falta más competencia en el campeonato local. Siempre tenemos cuatro o cinco rivales directos, pero los otros no son competencia, entonces si el nivel en el campeonato nacional fuera diferente, obviamente a los equipos chilenos les iría mejor en Copa Libertadores", sostuvo Galaz.

En esa línea, argumentó que con el nivel de rivales como el que tienen las americanistas y su ritmo de profesionalismo, desde luego que perder es doloroso aunque entendible a la vez. "Afecta, pero sabemos que estos equipos vienen preparados para competir a un gran nivel. Sabíamos que América tenía diez o quince días ya aquí, aclimatados, pero ya está. Pensamos en los partidos que queda, queremos ganar y pasar a segunda fase", sostuvo Su Helen.

Sobre la perspectiva que tienen en la Copa, la zaguera central sostiene que "vamos paso a paso, todavía siento que no nos hemos reencontrado y nos ha costado con la altura. Además, poder hacer los goles que es lo que nos falta".

Al cierre, tuvo palabras para lo que será el futuro rival en cuartos de final, si Palmeiras o Universidad de Chile. "Creo que los dos rivales son complicados. Sería lindo ganarles a Palmeiras y que la U le gane a América. Cualquiera de los dos, porque en una de esas un equipo chileno pasaría a la semifinal o quizás a la final", concluyó Galaz.