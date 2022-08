Ahora comienza el Campeonato Nacional Femenino de verdad, así todos lo han dado a conocer. Los ocho mejores equipos que pelearán por el título y los otros siete restantes que batallarán por mantener la categoría de oro en nuestro fútbol.

Santiago Morning, Colo Colo, Universidad de Chile, Fernández Vial, Universidad de Concepción, Palestino, Universidad Católica y Audax Italiano son los ocho equipos que van por la copa a fin de temporada.

Y la ANFP ya dio a conocer la programación de cada una de las siete fechas para que los fanáticos vayan anotando las jornadas mñas atrayentes ¿Cuando se jugarán los clásicos? ¿Los partidos del Morning? Aquí te lo contamos.

Primera Fecha (Fin de semana 28 de agosto)

Audax Italiano vs Santiago Morning, Colo Colo vs Fernández Vial, Universidad de Chile vs Universidad Católica y Universidad de Concepción vs Palestino

Segunda Fecha (Fin de semana 10 de septiembre)



Palestino vs Universidad de Chile, Fernández Vial vs Universidad Católica, Colo Colo vs Audax Italiano y Santiago Morning vs Universidad de Concepción



Tercera Fecha (Fin de semana 25 de septiembre)

Universidad de Concepción vs Colo Colo, Universidad Católica vs Palestino, Universidad de Chile vs Santiago Morning y Audax Italiano vs Fernández Vial

Cuarta Fecha (Fin de semana 2 de octubre)

Fernández Vial vs Universidad de Chile, Universidad Católica vs Colo Colo, Santiago Morning vs Palestino y Universidad de Concepción vs Audax Italiano

Quinta Fecha (Fin de semana 6 de noviembre, luego de la Copa Libertadores Femenina)

Colo Colo vs Santiago Morning, Universidad de Chile vs Audax Italiano, Palestino vs Fernández Vial y Universidad de Concepción vs Universidad Católica.

Sexta Fecha (Fin de semana 20 de noviembre)

Colo Colo vs Universidad de Chile, Santiago Morning vs Universidad Católica, Audax Italiano vs Palestino y Universidad de Concepción vs Fernández Vial

En la tercera fecha se enfrentarán Universidad de Chile y Santiago Morning (Prensa Universidad de Chile)

Séptima Fecha (Fin de semana 27 de noviembre)

Palestino vs Colo Colo, Fernández Vial vs Santiago Morning, Universidad Católica vs Audax Italiano y Universidad de Chile vs Universidad de Concepción

También fue programada la primera fecha de aquellas escuadras que lucharán por mantener la categoría, los partidos a disputarse el fin de semana del 28 de agosto son: Deportes Puerto Montt vs Deportes La Serena, Deportes Iquique vs Everton y O'Higgins vs Huachipato. Libre Deportes Antofagasta.