Vuelco total y finalmente Ysaura Viso, la delantera de Colo Colo continuará en Chile defendiendo la camiseta blanca.

La semana pasada, la propia institución había anunciado que la goleadora renunciaba al club por temas personales y tras la derrota de las albas frente a Santiago Morning, Viso dejaba de ser jugadora del club.

Pero no todo quedó ahí y fueron sus propias compañeras quienes manifestaron el rechazo a la decisión de la llanera y que en Colo Colo, tanto Blanco y Negro como el CSyD no cumplieron con lo establecido y compromisos adquiridos con Ysaura puntualmente donde vivir y traer a su pareja, situación que no ocurrió.

Pero el Club Social siguió operando al respecto y el propio vicepresidente de la entidad, Edison Marchant había comentado hace algunos días que se encontraban realizando gestiones para echar pie atrás a la decisión de la deportista.

Vale mencionar que Viso nunca dejó el país y se mantuvo expectante ante cualquier cambio en la situación, algo que terminó ocurriendo en las últimas horas y todo se pudo definir de buena manera para todas las partes.

El club albo informó a través de sus redes sociales que "Informamos a todos los y las hinchas de Colo Colo, a los medios de comunicación y a la opinión pública en general, que este jueves 22 de septiembre, la jugadora Ysaura Viso solicitó dejar nula su renuncia al club y pidió ser reintegrada al Plantel Profesional femenino de Colo Colo, lo que fue aceptado por la institución".

Con esto, se soluciona en parte un tema que fue bastante complicado y se espera que definitivamente, la jugadora pueda estar tranquila y contenta en nuestras tierra.