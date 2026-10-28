Pablo Milad carga contra el alcalde de Peñalolén tras la clausura de la ANFP: “Para hacerse famoso”

El presidente de la ANFP, Pablo Milad rompió el silencio y habló tras el clausura a la ANFP en esta jornada.

En esta jornada un tremendo terremoto se vivió en la ANFP y todo esto tras lo que fue la clausura que recibió en sus inmediaciones por parte de la Municipalidad de Peñalolén y todo esto por una millonaria deuda impaga que rondaría los $172 millones.

Tras esta situación, el presidente de la ANFP, Pablo Milad conversó con los medios de comunicación para comentar lo que fue este duro momento, en la que disparó con todo contra el alcalde, Miguel Concha.

“Yo le dije al alcalde que subiera a conversar primero, porque vinieron a ejecutar algo sin aviso, en una percusión directa que es totalmente ilegal del punto de vista que este no es un recinto comercial, es un recinto deportivo y educacional como el INAF”, comenzó señalando Milad.

Agregando a esto, el mandamás de la ANFP indicó que dará comienzo a aciciones judiciales contra el jefe comunal por lo que fue esta acción y acudirá a un recurso de protección para buscar que se levante el cierre de este lugar, que hoy fue clausurado.

La ANFP en esta jornada fue clausurada | Foto: Photospot

“Han sido completamente arbitrarios, nosotros vamos hacer las acciones judiciales correspondientes, ya pedimos un recurso de protección en base a esto, la clausura va, lamentablemente, este edificio tiene 33 años, tiene permisos de edificación este sector y hay otras partes que comenzamos a regularizar el 2023, que teníamos que hacer bastantes ajustes para cumplir la ley y las exigencias de edificación”, detalló.

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Concluyendo, Milad le cayó con todo al alcalde Miguel Concha, a quien lo recriminó por lo que fue su actitud ante esta situación, en donde siente que el alcalde buscó protagonismo ante esta situación y no cumplió con los pasos regulares antes de la clausura de la ANFP.

“Yo lo que le critico al alcalde es que los llamó a todos ustedes (prensa) para hacerse famoso, no sé si va ir de candidato después, yo le dije a la gente, porque no dio la cara el alcalde, porque ustedes no mandan una notificación y ejecutan, ¿cuál es el fin de esto? hacerse famoso, utilizar el fútbol como un medio electoral el día de mañana. ¿Cuál es la finalidad? eso le dije yo”, cerró.