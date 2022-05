Abogado ecuatoriano sepulta la ilusión de la Selección Chilena en el Mundial: "Ecuador no se toca, ya está en Qatar 2022 y no pasa nada"

La contestación de Ecuador a la FIFA por el reclamo interpuesto por la ANFP debido a la irregular inscripción del jugador ecuatoriano, Byron Castillo, está próximo a concretarse y también lo debería hacer el ente rector del fútbol mundial a pocos meses de que inicie el Mundial de Qatar 2022.

En Ecuador no están para nada preocupados por el reclamo chileno y así lo hizo sentir el abogado Roberto Bonafont, quien estuvo en el panel de Debate Fútbol de DIRECTV Sports junto al presidente del club de Byron Castillo, Barcelona de Guayaquil.

“En los próximos días viene un dictamen, porque la FIFA no entra en esto, sino que es como un separador de espinas. No se toca Ecuador, Ecuador ya está en Qatar y no pasa nada, por eso se ve un silencio mausoleo y catedral por parte de los chilenos”, arrancó diciendo el profesional.

En Ecuador hay tranquilidad por el caso Byron Castillo. | Foto: Getty Images

Eso sí, advirtió que “No todos, porque Chile es un pueblo muy culto, muy ilustre, sino que un sector de perdedores que intentan con esto tirar piedras al techo del vecino pensando que tienen techo de vidrio y no hay techo de vidrio acá”.

Bonafont apuntó al cambio de estrategia por parte de Chile junto a Eduardo Carlezzo: “El dictamen viene y ellos quieren ahora junto al jurisconsulto brasileño agarrársela con el jugador. Ya no con la Selección, sino que las balas van con el jugador. Hay un bloqueo que no puedo denunciar públicamente porque es una estrategia jurídica por parte de los abogados que está liderando Daniel Crespo”, reveló.

En el cierre, el presidente del Barcelona de Guayaquil, Alejandro Alfaro Moreno, celebró la entereza con la que Byron Castillo afrontó todo, diciendo que esto es “Un respiro, una tranquilidad sobre todo a Byron que sinceramente no sé cómo aguantó tanto. Fue puro carácter”, cerró.

Ahora, más allá de lo que se diga desde Ecuador, habrá que esperar una resolución por parte de la FIFA para ver qué determinación toma en cuanto a la presencia de Ecuador en el Mundial y del mismo Byron Castillo.