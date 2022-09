NO AL RACISMO

Real Madrid venció 2-1 al Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano por la fecha 6 de la Liga de España, pero el partido pasó lamentablemente a un segundo plano luego de los insultos y cantos racistas de la hinchada colchonera al delantero merengue Vincius Jr.

La acción de los fanáticos del Aleti motivó a que una ONG denunciara penalmente estos hechos, y no hubo más reacciones, puesto que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, estuvo presente en el estadio y manifestó toda su molestia como autoridad y como hincha.

De partida, hizo un llamado a "identificar" al grupo de personas que trató de "mono" al futbolista del Real Madrid, sencillamente según el político porque "no son dignos ni merecedores" de entrar al estadio rojiblanco.

"No tienen cabida, no ya en un espectáculo deportivo" sino "en ningún estado de la vida, por supuesto, y además yo creo que lo que hay que hacer es identificar a esas personas que los profirieron, porque creo que no son dignos ni merecedores de poder entrar", afirmó.

Hinchada del Aleti dedicó canciones racistas a Vinicius Jr (Getty Images)

Almeida abrió su corazón colchonero y expresó toda su tristeza por lo ocurrido este domingo en el Wanda Metropolitano.

"Y además, lo digo ya desde la doble perspectiva de alcalde de Madrid y, como ustedes saben, aficionado al Atlético. A mí me avergüenza que hubiera aficionados ayer del Atlético de Madrid que fueran capaces de proferir este tipo de insultos racistas", cerró.