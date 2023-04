Alexis Sánchez está feliz en el Olympique de Marsella. El Niño Maravilla se siente contento, valorado y es titular indiscutido en una buena temporada para él en su primer año en la Ligue 1 de Francia. Hasta el momento, el formado en Cobreloa tiene 12 goles en la campaña en un total de 28 partidos y está en la segunda posición a 8 puntos del líder PSG.

El chileno termina su contrato ahora a fines de la temporada en Francia y ya hay rumores en los que el jugador podría seguir su vínculo con el Marsella por un año más. Sin embargo, el tema no es así no más, ya que Alexis, como figura del equipo, solicitó una serie de requerimentos para poder sentarse a negociar su extensión con el Olympique según adelantó L' Equipe.

Hace algunos días, Alexis fue claro a la hora de definir su futuro. "Estoy contento, estoy feliz, el club me cuida, eso es lo más importante para mí. Confían en mí y que me cuiden es valorable para mí. Cuando un club te cuida, uno sólo quiere demostrar y preocuparse. Estoy muy contento por cómo me han cuidado", manifestó en 24 Horas en TVN.

La primera condición de Sánchez, para activar la cláusula de continuidad en el Marsella, es que accedan directamente a la Champions League y se arme un plantel competitivo para evitar lo que pasó esta temporada en la que quedaron automaticamente fuera del certamen antes de tiempo.

Alexis Sánchez está a la espera de poder renovar su vínculo en Olympique

La publicación francesa, de igual manera, da cuenta que Sánchez quiere otra condición más para poder dar el sí y es ahí donde se podría generar un problema para la directiva del club, que tendrá que ver su presupuesto según lo que ocurra.

"Alexis espera condiciones salariales aún más ventajosas", explicó la publicación, ya que el club es solvente y eso si se podría dar, aunque también hay que estar a la espera de varios movimientos en la interna del club.

Alexis Sánchez está siendo seguido por River Plate en Argentina e incluso, desde Francia, indicaron que el jugador volverá a la Banda Sangre para la próxima temporada, mientras que el Galatasaray tampoco dará su brazo a torcer. Para que el Marsella genere más dinero y pueda retener a Sánchez, una de las movidas que advierten es que Mattéo Guendouzi sea vendido y la Premier League puede ser su destino.