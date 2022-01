Alexis Sánchez tras su gol en el Inter: "Era un león enjaulado, si me hacen jugar me convierto en un monstruo"

Alexis Sánchez fue el héroe de la Supercopa que ganó el Inter de Milán por 2-1 a la Juventus en el Estadio San Siro. Maravilla partió desde el banco, en el minuto 76 reemplazó a Lautaro Martínez. En el minuto 121 de alargue el bicampeón de América marcó el tanto de la victoria y celebró con todo.

Tras el partido sacó pecho: "Cuanto más juega un campeón, mejor es. Y hace cosas que nadie más hace", dijo el delantero de 32 años.

Sánchez confesó que tenía deseo de conseguir un título: “Pensé que iba a jugar porque estaba en forma, tenía hambre de ganar algo”.

Alexis aseguró que su tema era la falta de minutos: "A mí nunca me han ido mal las cosas, simplemente no me hacían jugar. Yo era un león enjaulado, si me hacen jugar me convierto en un monstruo".

Además desclasificó diálogo con su ex entrenador, Antonio Conte: "Me dijo que nadie era como yo y que tenía que marcar la diferencia en los últimos 15' le respondí que de esa forma me hacía sufrir", finalizó Maravilla.