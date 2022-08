El ex delantero italiano y hoy comentarista, Antonio Cassano salió nuevamente al rescate de Alexis Sánchez, señalando que considera insólito de que el Inter de Milán lo haya dejado partir para poder fichar a Paulo Dybala, algo que los 'Nerazzurri' no pudieron conseguir

El delantero nacional Alexis Sánchez selló su salida del fútbol italiano hace algún tiempo tras su dilatada rescisión de contrato con el Inter de Milán, en donde tras aquello el ‘Maravilla’ se incursiono a una nueva experiencia en el fútbol del Viejo Continente con el Olympique de Marsella en Francia.

A pesar de su partida, el goleador de La Roja sigue dando que hablar en Italia y en estas últimas horas el ex jugador italiano, Antonio Cassano habló en el canal de Twitch ‘BoboTV’ y volvió a respaldar al Seleccionado Nacional tras su salida del conjunto de Simone Inzaghi, cayéndole con todo al argentino Paulo Dybala, por quien los ‘Nerazzurri’ querían reemplazar a Sánchez.

“Ninguno de los mejores clubes quería a Dybala, ni Arsenal ni Manchester United. El gran error de Inter fue dejar salir a Alexis Sánchez, que es mejor jugador que Dybala”, partió señalando Cassano.

Dentro de la misma línea, el ex Seleccionado Italiano explicó que, para él, Paulo Dybala no es la gran joya que buscan vender dentro del fútbol, algo que señala desde que salió del Palermo de Italia, en donde dio sus primeros pasos en Europa.

Alexis Sánchez en el Inter de Milán | Foto: Getty Images

“Si fueras un gran jugador a los 29 años, Juventus no te hubiera dejado ir. Siempre he dicho, desde que estuvo en Palermo, que Dybala no es un gran jugador”, declaró fuertemente el ex atacante.

ver también Valencia revela su inédito cariño por la U y habla sobre Sánchez

Finalmente, Cassano terminó de recriminar al Inter por el querer fichar a Paulo Dybala y le dio su última repasada al indicar que se fue a la Roma por la mitad del monto que él solicitó, siendo esto para él un verdadero fracaso.

“Inter de Milán se lo pensó, pero luego ficharon a Lukaku y le dijeron a Dybala que se fuera a casa, y con todo respeto, Dybala se fue a la Roma a ganar 5 millones cuando pedía 10”, cerró.