Luego de salir de Unión Española no en muy buenos términos, Emiliano Vecchio, no tiene decidido donde jugará, o al menos no hay claridad si continuará en Chile o volverá a su natal Argentina.

El volante de 36 años conversó con DT Radio respecto a su actualidad sorprendiendo a todos al confesar dónde quiere ir el 2025.

“Me gustaría jugar en Boca, obviamente. Boca es el Real Madrid de Sudamérica. En su momento no se dio por muchas cosas, pero me gustaría”, aseguró.

El Gordo lo toma con humo al agregar que “claramente no debo estar en los planes de Fernando Gago. Hoy, Boca tiene grandes jugadores y el objetivo de armar un equipo ultra competitivo. Gago es un entrenador espectacular y, con él, Boca va a ser un equipo muy competitivo”.

Respecto a su futuro inmediato, Vecchio cuenta que “hay jugadores que tienen la posibilidad de elegir en dónde jugar. Yo siento que todavía estoy para pelear cosas importantes”.

Emiliano Vecchio en Racing Club antes de volver a Unión Española.

Emiliano Vecchio habla de su amor de toda la vida

El ex Unión Española cuenta de su vínculo con el equipo canalla de Rosario. “Cuando llegué a ese club no sabía leer ni escribir, buscaba en la basura para comer. Rosario Central me sacó de ahí. Ese club es mi vida. No miro mucho fútbol, pero a Rosario Central lo veo siempre”, asegura.

¿Volver a Central? “Si me llamara Gonzalo Belloso (presidente del club) lo analizaría por mi familia que es de Buenos Aires, pero mi amor por Rosario Central es muy grande”.