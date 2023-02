Arturo Vidal abre su corazón y ofrece disculpas por su reacción al no entrar a la cancha: "Sé que a veces mi temperamento me gana""

En Brasil se juegan los estaduales y el Flamengo de Arturo Vidal y Erick Pulgar disputaron anoche un encuentro que fue favorable a los rubronegros por 1-0 ante Boavista donde un hecho protagonizado por el King, acaparó todas las miradas de los medios cariocas.

Resulta que Vítor Pereira, el entrenador del Fla, hizo que el formado en Colo Colo hiciera trabajo precompetitivo, sin embargo, no lo mandó a la cancha, por lo que el volante nacional tomó una botella de bebida isotónica y la lanzó contra el piso, dejando en claro toda su molestia.

Arturo Vidal: "Sé que a veces mi temperamento me gana"

Este jueves, ya con la cabeza fría, Arturo Vidal expresó sus sentimientos en Twitter respecto a lo sucedido.

"Primero que todo, quiero pedir disculpa por mi reacción durante el partido de ayer, al no entrar al campo de juego debo aclarar que siempre me ha gustado participar desde el juego ya que lo he hecho durante toda mi carrera, sé que a veces mi temperamento me gana", indicó.

Aprovechó además de dejar en claro que "yo he venido a Flamengo para ser feliz y ser parte de su historia, sé que mis condiciones son para ayudar a mis compañeros y poder seguir haciendo del mengao el más grande de todos, seguiré luchando para estar y nunca bajaré los brazos, por que así soy yo. Un guerrero".

