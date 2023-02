Arturo Vidal no lo pasó para nada bien en su momento en el Flamengo de Brasil. El King fue duramente criticado por la prensa brasileña por sus polémicos dichos en la plataforma Twitch y por su bajo desempeño desde su llegada al Mengao.

Pero lo cierto es que este sábado, el mediocampista nacional pudo torcerle la mano al destino. Y es que Vidal fue una de las grandes figuras en el triunfo por 4-2 sobre Al-Ahly de Egipto, partido por el tercer lugar del Mundial de Clubes.

Vidal celebrando la obtención de la medalla de bronce del Mundial de Clubes | Foto: Instagram

Tras haber finalizado el encuentro, Vidal conversó con los diversos medios de comunicaciones que lo esperaban en la zona mixta, donde dio a conocer más detalles de una lesión que tuvo a comienzos de año.

"He estado feliz acá, claramente en estos primeros partido (del 2023) he estado un poco triste porque estuve lesionado. Tuve una lesión muy dura, que nadie sabe, traté de estar, de acompañar a mis compañeros en los partidos. No he jugado porque me dolía mucho, después del partido con Palmeiras empecé a entrenar mucho mejor y ahora estoy cien por ciento", comenzó diciendo.

"Por eso a veces me molesta que hablen, que estoy mal físicamente, pero (la lesión) era un problema la gente acá sabe y no cualquier jugador puede jugar con eso", agregó.

"Pero con trabajo y esfuerzo, doblando las sesiones de terapia, ya estoy bien. Hoy me sentí cómodo, feliz porque se ganó", sentenció.